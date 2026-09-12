مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان از پایش شبانه‌روزی راه‌ها، طرح احیای خط‌کشی‌های شبانه، اصلاح نقاط حادثه‌خیز و همچنین تشدید بازرسی‌ها از شرکت‌های حمل‌ونقل و پایانه‌های بار استان با اولویت صیانت از حقوق رانندگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی در نشست تخصصی با معاونین و روسای ادارات ستادی حوزه‌های راهداری و حمل‌ونقل ، با تاکید بر حضور مستمر در صحنه، گفت: با توجه به در پیش بودن روزهای پایانی سفرهای تابستانی و لزوم مدیریت صحیح جریان تردد، حضور مستمر گشت‌های راهداری در تمامی محورهای استان به‌صورت شبانه‌روزی و در تمامی ساعات روز باید انجام شود.

وی با اشاره به برنامه‌های اجرایی در حوزه ایمنی راه‌ها تصریح کرد: اجرای ممیزی جامع در محورهای مواصلاتی استان و اصلاح هندسی تقاطع‌ها، بازسازی رفوژهای میانی و ارتقای دید علائم در مسیرهای پرتردد، از اولویت‌های اصلی ماست. همچنین اجرای خط‌کشی، و نصب تابلوها و تجهیزات ایمنی در محورهای استان پیگیری می‌شود تا در تمام ساعات شبانه‌روز، بازتاب مناسب خط‌کشی‌ها در مسیر، ضامن ایمنی رانندگان باشد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت آب‌های سطحی و ابنیه فنی گفت: به‌منظور آمادگی برای تغییرات جوی، پاک‌سازی دهانه پل‌ها، احیای آب‌نماها و توزیع مستمر لوله‌ها و قطعات بتنی جهت رفع انسداد در مسیرها در دستور کار قرار دارد. همچنین اصلاح نقاط پرحادثه با رویکردهای مهندسی، نظیر اصلاح دوربرگردان‌ها و استفاده از خاکریزهای استاندارد در جایگزینی نیوجرسی‌های نامناسب، برای کاهش تصادفات در حال اجرا است.

خسروی در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به فعالیت های بخش حمل‌ونقل کالا و مسافر تاکید کرد: نظارت دقیق بر عملکرد و ساماندهی مناسبات با شرکت‌های حمل‌ونقل و پایانه‌های بار و مسافر، به‌ویژه در مقطع پایانی سفرهای تابستانی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بیان کرد: نظارت بر پایانه‌ها و شرکت‌ها به‌صورت مستمر و سرزده انجام خواهد شد تا از حقوق رانندگان محافظت شده و از هرگونه برخورد نامناسب یا تضییع حقوق آن‌ها جلوگیری شود. برخورد با شرکت‌هایی که در پرداخت مطالبات رانندگان کوتاهی می‌کنند، از طریق کمیسیون‌های ویژه انجام خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات از جمله مستندسازی فعالیت‌های ایمنی و گزارش‌دهی منظم، با هدف ارتقای جایگاه استان خوزستان در شاخص‌های ایمنی کشور و ارائه خدمات باکیفیت به کاربران جاده‌ای، با دقت و جدیت پیگیری خواهد شد.