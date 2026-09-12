رئیس اتاق تهران با اشاره به ایستادگی فعالان بخش خصوصی در دوران جنگ و پس از آن گفت: فعالان اقتصادی با وجود دشواری‌ها تلاش کردند چراغ تولید و تأمین کالا‌های اساسی روشن بماند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، محمود نجفی‌عرب، در مراسم اختتامیه دهمین دوره جشنواره کارآفرینی امین‌الضرب، با اشاره به اینکه این مراسم قرار بود اسفند سال گذشته برگزار شود، افزود: به علت شرایط جنگی امکان برگزاری مراسم فراهم نشد و حتی برای برگزاری آن در شرایط کنونی نیز تردید‌هایی وجود داشت.

وی گفت: با این حال، به دو دلیل تصمیم به برگزاری این گردهمایی گرفته شد؛ نخست اینکه بخش خصوصی ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، با مجاهدت و ایثارگری اجازه نداد حتی یک روز کشور در تأمین کالا‌های اساسی دچار مشکل شود و این رفتار ملی باید مورد تقدیر قرار می‌گرفت.

رئیس اتاق تهران افزود: دلیل دوم، تاب‌آوری بخش خصوصی در دوران جنگ و پس از آن بود؛ بسیاری از بنگاه‌ها تلاش کردند مانع از تعدیل نیروی انسانی شوند و با وجود وقوع تعدیل نیرو، این اتفاق به اندازه‌ای گسترده نبود که اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار دهد.

نجفی‌عرب تأکید کرد: این مراسم اگرچه با تقدیر از تعدادی از کارآفرینان به پایان می‌رسد، اما در واقع گردهمایی برای پاسداشت تلاش‌ها، ایستادگی‌ها و فعالیت‌های بخش خصوصی و تکریم رنج‌هایی است که فعالان اقتصادی متحمل شده‌اند.

وی با بیان اینکه ایران به مجاهدان میدان، مردان فکور دیپلماسی، مردم خستگی‌ناپذیر و تلاشگران اقتصاد و به تعبیر او کف کارخانه نیازمند است، گفت: ایران زنده است و اگرچه مسائل بسیار و زندگی سخت و کار دشوار شده، اما تاریخ نشان داده است که این کشور روز‌های پرحادثه بسیاری را پشت سرگذاشته و همچنان استوار باقی مانده است.

رئیس اتاق تهران با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، افزود: ایران را می‌توان ساخت و باید به مردم این کشور زندگی آبرومند و شاد هدیه داد و راه‌حل آن حفظ وحدت و انسجام ملی در کنار عمل به توصیه‌های کارشناسی و خردمندانه است.

نجفی‌عرب با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: تحریم‌ها سخت‌تر شده و تعداد قابل توجهی از صنایع در جریان حمله دشمن دچار آسیب فیزیکی و خسارت‌های مالی شده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: با وجود افزایش موجودی کالا در انبار‌ها و امکان تولید محصولات جدید، افزایش قیمت‌ها باعث شده قدرت خرید مردم پایین بیایید و میزان فروش بسیاری از کالا‌ها کاهش پیدا کند.

وی تأکید کرد: اکنون ایران در شرایط جنگی قرار دارد و نمی‌توان با همان قوانین و مقررات زمان صلح، در زمان جنگ نیز اقتصاد کشور را با همان شیوه اداره کرد.

نجفی‌عرب، کمترین خواسته فعالان اقتصادی از سیاستمداران را درک موقعیت کنونی و انجام رفتار‌های منطقی و به دور از تندروی و سیاست‌زدگی دانست و افزود: عمل به علم اقتصاد تنها راه نجات کشور است و حرکت در مسیر باور‌های غلط و غیرکارشناسی به بیراهه ختم می‌شود.

وی وظیفه فعالان اقتصادی را آگاه‌سازی جامعه و مدیران کشور دانست و گفت: بیان خطرات و نارسایی‌ها با توجه به حفظ منافع و مصالح ملی کشور می‌تواند چراغ راه برنامه‌ریزی دولت برای اقتصاد ملی باشد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه بازسازی ژاپن پس از جنگ، بر نقش کارآفرینان در ساخت آینده کشور تأکید کرد و گفت: کارآفرینی یعنی ساخت آینده، یعنی فکر کردن به روز‌های درخشان و یافتن نقطه امید از دل نارسایی‌ها.

نجفی‌عرب در پایان ابراز امیدواری کرد با همت کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی، ایران بار دیگر ساخته شود.