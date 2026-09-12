ده‌ها اسیر آزادشده پس از آزادسازی المخا و ذوباب و تعز به دست نیرو‌های مسلح یمن، با استقبال گسترده وارد صنعا پایتخت، شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از المیادین، ده‌ها اسیر آزادشده پس از آزادسازی المخا و ذوباب و تعز به دست نیرو‌های مسلح یمن، با استقبال گسترده وارد صنعا پایتخت، شدند. تردد کشتی‌ها از تنگه باب‌المندب به طور عادی و مستمر ادامه دارد. نهاد‌های دولتی در حال حرکت به سمت المخا و ذوباب هستند تا اوضاع در این مناطق را سامان دهند که از جمله هدف آنها یکسان‌سازی واحد پولی با واحد پولی صنعاست.

اسیران آزاد شده از زندان‌های نیرو‌های وابسته به عربستان در ساحل غربی با استقبال مردمی و رسمی گسترده وارد صنعا پایتخت یمن شدند.

عبدالقادر المرتضی رئیس کمیته اسیران در دولت صنعا گفت: دشمن در نبرد آزادسازی ساحل غربی صد‌ها اسیر را رها کرد. عربستان باید از آنچه در ساحل غربی رخ داد، عبرت بگیرد و برای تکمیل توافق تبادل اسیران پیش‌قدم شود.

رسیدن اسرای آزادشده از زندان‌های دشمن سعودی در ساحل غربی به صنعا

به گزارش صابرین نیوز، اسرای یمنی دربند مزدوران سعودی در ساحل غربی یمن که در پی عملیات موفقیت آمیز نیرو‌های ارتش و کمیته‌های مردمی یمن آزاد شدند، به صنعا رسیدند.

عبدالقادر المرتضی، رئیس کمیته امور اسرای یمن گفت: اسرای آزادشده از جمله کسانی بودند که در آخرین توافق برسر تبادل آنان توافق شده بود، اما دشمن سرسختی کرد و آن توافق را به شکست کشاند. در جریان عملیات «والله أشد بأسا وأشد تنکیلا» همه این اسرا آزاد و به صنعا منتقل شدند.