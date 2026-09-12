امسال یک میلیون و ۶۰۰ هزار بازدید از جاذبه‌های گردشگری همدان انجام شده و حدود ۱۵۰ هزار نفر شب هم در مراکز اقامتی استان اقامت داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان گفت: سالانه بین ۵ تا ۶ میلیون گردشگر از جاذبه‌های گردشگری استان دیدن و ۶۰۰ هزار نفر شب در مراکز اقامتی استان اقامت می‌کردند.

علی خاکسار با اشاره به پذیرش گردشگران از ادیبهشت امسال در غار علیصدر افزود: گردشگران بیشترین بازدید را از غار علیصدر و آرامگاه بوعلی سینا داشته‌اند و میانگین اقامت گردشگران در استان همدان هم اکنون دو شب است.