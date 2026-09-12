گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،داریوش صادقی، مدیر گمرک خسروی امروز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قصرشیرین، اظهار کرد: مرز خسروی باز است و فعالیت‌های تجاری و صادراتی در این مرز بدون مشکل ادامه دارد. وی افزود: در حال حاضر روند انجام تشریفات گمرکی برای محموله‌های صادراتی برقرار است و خدمات گمرکی در بخش تجاری مرز خسروی ارائه می‌شود. تداوم صادرات از مرز خسروی مدیر گمرک خسروی با اشاره به تداوم فعالیت‌های تجاری در این مرز گفت: روند صادرات کالا از مرز خسروی ادامه دارد و کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی مطابق روال در حال انجام فرآیندهای گمرکی و خروج از مرز هستند. صادقی تصریح کرد: مجموعه گمرک خسروی در راستای تسهیل فرآیند صادرات و ارائه خدمات به صادرکنندگان و فعالان اقتصادی، فعالیت خود را ادامه می‌دهد و امور گمرکی محموله‌ها در چارچوب ضوابط انجام می‌شود. وی با بیان اینکه مرز خسروی یکی از مسیرهای مهم مبادلات تجاری ایران و عراق است، گفت: استمرار فعالیت این مرز نقش مهمی در پشتیبانی از تجارت خارجی و تداوم صادرات کالا به کشور عراق دارد.