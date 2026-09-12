به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مرحله نهایی شهرستانی رویداد میدان‌یار؛ با محوریت مهارت، آمادگی، خلاقیت و کار تیمی و در چهار بخش، برگزار می‌شود که‌بخش نخست به دانش و مهارت نظامی اختصاص دارد؛ بخش دوم شامل خودامدادی و دگرامدادی است؛ بخش سوم به «روایت میدان» می‌پردازد و در بخش چهارم نیز شرکت‌کنندگان باید فعالیت‌های فرهنگی، انجام دهند.

شرکت‌کنندگان در قالب تیم‌های ۳ تا ۷ نفره و در بخش‌های خانوادگی، آقایان و بانوان با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

مرحله نهایی شهرستانی رویداد میدان‌یار در ایلام؛ ساعت ۲۱؛ روز شنبه بیست و یکم شهریورماه جاری و پنج شنبه، بیست و ششم شهریور، خواهد بود.

این مسابقه در میدان آیینی ۲۲ بهمن شهر ایلام، برگزار می‌شود.

مسابقه «میدان‌یار»؛ رقابتی برای سنجش مهارت، توانمندی، خلاقیت و روحیه تیمی است و این‌بار، ایلام شاهد رقابت نهایی مسابقه میدان‌یار خواهد بود.