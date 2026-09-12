چهار طرح پزشکی در بیمارستان آیتالله روحانی بابل با مشارکت خیرین، ساخته و افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در راستای ارتقاء سطح خدمات فوقتخصصی در شمال کشور، با حضور جمعی از مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس، از چهار طرح حیاتی و تجهیزات نوین در بیمارستان آیتالله روحانی بابل رونمایی شد.

این طرح‌ها که با تمرکز بر بخش‌های مراقبت‌های ویژه و تشخیص دقیق انجام شدهاند، گام مهمی در جهت تحول زیرساخت‌های سلامت منطقه محسوب میشوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، در مراسم افتتاحیه با تأکید بر نقش کلیدی خیرین در توسعه نظام سلامت گفت: حضور خیرین، بازوی قدرتمند نظام سلامت است و بدون همراهی این عزیزان، دستیابی به چنین زیرساخت‌های پیشرفت‌های میسر نبود.

دکتر قربانی خاطرنشان کرد: این طرح‌ها، بابل را در جایگاه قطب درمانی شمال کشور استوارتر میکنند.

جزئیات پروژه‌های افتتاحشده:

۱. بخش‌های مراقبت‌های ویژه (ICU): با سرمایهگذاری ۱۰ میلیارد تومانی سرکار خانم دکتر کوکب حجازیان، دو بخش حیاتی «مراقبت‌های ویژه جراحی مغز و اعصاب» و «مراقبت‌های ویژه قلب اطفال» به چرخه خدمترسانی پیوستند. لازم به ذکر است که این بخش‌ها به یاد فرزند زندهیاد ایشان، دکتر آریان نخعی، راهاندازی شدهاند.

۲. تجهیزات تشخیصی: با مشارکت ۵ میلیارد تومانی مهندس اوابی، دستگاه دوم سیتیاسکن بیمارستان با هدف افزایش ظرفیت تشخیص و کاهش صف انتظار بیمار، راهاندازی شد.

۳. توانبخشی قلبی: بخش توانبخشی قلبی نیز با هزین‌های بالغ بر ۵ میلیارد تومان از سوی دانشگاه علوم پزشکی بابل افتتاح گردید تا زنجیره درمانی بیماران قلبی تکمیل شود.

در کنار این مراسم افتتاحیه، یاد و خاطره شهید والامقام، دکتر سید مظفر ربیعی نیز گرامی داشته شد. در همین راستا، از سرای دانشجویی جدید که به نام این شهید مزین شده است، بهرهبرداری شد تا تکریم اسوه‌های ایثار و علم در فضای دانشگاهی تثبیت شود.

در پایان این مراسم، مسئولان حاضر بر تداوم این روند توسعه و تلاش برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی به مردم شریف بابل و مناطق اطراف تأکید کردند.

حسینجانزاده و گزارش این خبر: