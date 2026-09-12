اجتماعات شبانه مردم آبادان و خرمشهر در حمایت از انسجام و همراهی مردم و مسئولان، به شب یکصد و نود و ششم رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم جنوب غرب خوزستان در یکصد و نود و ششمین شب از اجتماعات خود، با حضور در میدان خیابان، همراهی منسجم و یکپارچه مردم و مسئولان را راه مقابله با توطئه‌های دشمنان عنوان کردند.

آبادانی‌ها و خرمشهری‌ها با حضور در این تجمعات شبانه، بر حفظ انسجام و وحدت تأکید کرده و ایستادگی و همبستگی مردم را عاملی مؤثر در مقابله با توطئه‌ها و نقشه‌های دشمنان دانستند.

شرکت‌کنندگان همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و اتحاد، استمرار حضور مردم در صحنه را نشانه همدلی و همراهی با یکدیگر عنوان کردند.