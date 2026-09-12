به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین باشکوه فارغ‌التحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی با حضور مسئولان، استادان، خانواده‌ها و جمعی از دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف در این واحد دانشگاهی برگزار شد.

در این مراسم که با هدف تجلیل از تلاش‌های علمی دانشجویان و گرامیداشت پایان دوره تحصیلی آنان برگزار شد، دکتر رضا عبدالله‌زاده، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، ضمن تبریک به دانش‌آموختگان و خانواده‌های آنان گفت: این دانشجویان سرمایه‌های ارزشمند و پیشران توسعه کشور در آینده نزدیک محسوب می‌شوند.

دکتر عبدالله‌زاده با تأکید بر لزوم پیوند ناگسستنی میان آموزش‌های دانشگاهی و نیازهای واقعی بازار کار افزود: دانش‌آموختگان باید با تکیه بر مهارت‌ها و دانش تخصصی کسب‌شده، در مسیر پژوهش و نوآوری گام بردارند و برای حل مسائل منطقه و کشور پیش‌قدم باشند.

در این مراسم که با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری همراه بود، فضای پرشور و صمیمانه‌ای میان دانشجویان، استادان و خانواده‌ها شکل گرفت که بیانگر پیوند عمیق میان جامعه دانشگاهی و نهاد خانواده است.

در بخش پایانی این آیین، با اهدای لوح تقدیر و تندیس یادبود از دانش‌آموختگان برتر تجلیل شد.

این مراسم نمادی از پایان یک دوره علمی و آغاز فصل تازه‌ای از خدمت جوانان به عرصه‌های علمی، اقتصادی و حرفه‌ای کشور است.