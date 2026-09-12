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با وجود اینکه هنوز فصل پاییز آغاز نشده، افزایش مراجعه بیماران با علائم تنفسی به مراکز درمانی استان، توجه به راهکارهای پیشگیری از انتقال بیماریهای ویروسی را ضروری کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد ، علائم تنفسی و بیماریهای با منشأ ویروسی از جمله دلایل مراجعه برخی بیماران به مراکز درمانی در روزهای اخیر است.
پزشکان با توجه به افزایش موارد بیماریهای تنفسی، به افراد دارای علائم توصیه میکنند تا حد امکان در منزل استراحت کرده و از حضور در اماکن شلوغ و عمومی خودداری کنند.
استفاده از ماسک در فضاهای بسته، رعایت بهداشت فردی و توجه به علائم بیماری از دیگر توصیههای پزشکان برای کاهش احتمال انتقال بیماری است.