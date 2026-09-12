به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، صفحه پرس تی وی در شبکه اجتماعی ایکس تصاویری از جشن و شادی مردم در خیابان‌های یمن پس از پیشروی نظامی صنعا منتشر کرد.

سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، از آزادسازی شش منطقه در نوار ساحلی غربی به وسعت ۵۴۰۰ کیلومتر مربع طی یک عملیات هفت‌روزه خبر داد. در واکنش به این رویداد، جمعیت کثیری در ۱۴ استان یمن به خیابان‌ها سرازیر شدند تا این پیشروی نظامی را جشن بگیرند.

یک شهروند یمنی گفت: اکنون شاهد مردمی هستیم که برای اعلام حمایت از نیرو‌های مسلح و پشتیبانی از موضع قاطع و بزرگ آنان به خیابان‌ها آمده‌اند و آماده‌اند هر زمان و در هر لحظه برای حمایت از نیرو‌های خود راهی خطوط مقدم و میدان‌های نبرد شوند.

یک شهروند دیگر یمنی نیز گفت: به آن منحرفان سست‌عنصر و فراریان بزدل می‌گوییم که ما درست پشت سر شما هستیم و شما را تعقیب خواهیم کرد. ما وجـب‌به‌وجب خاک یمن را از چنگ شما آزاد خواهیم کرد. این عملیات نه نخستین عملیات است و نه آخرین عملیات. تا زمانی که شما وجود داشته باشید، ما نیز وجود خواهیم داشت و تا زمانی که سرزمین‌های ما در دست شما باشد، تا آخرین وجب از این خاک، شما را تعقیب خواهیم کرد؛ و خداوند بر گفته‌های ما گواه است.

برای کسانی که در خیابان‌ها حضور دارند، این پیشروی بخشی از درگیری بسیار گسترده‌تری است. گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که رژیم اسرائیل پیشنهاد کرده در حملات منطقه‌ای علیه نیرو‌های صنعا مشارکت کند. این مسئله تنها بر عزم و اراده مردم برای ادامه حمایت از نیرو‌های صنعا افزوده است.

یک شهروند یمنی دیگر گفت: ما به رهبر [انصارالله]، سید عبدالملک الحوثی و به ارتش و قبایل نیز تبریک می‌گوییم. این پیروزی بزرگ تنها مرحله آغازین است، اما پیروزی بزرگ واقعی، در فلسطین و همچنین در نجران و عسیر رقم خواهد خورد.

شهروند دیگر یمنی گفت: ما آزاد آفریده شده‌ایم و همان‌گونه که خداوند برای ما مقدر کرده است، آزاد زندگی خواهیم کرد. به عربستان سعودی و همه کسانی که در مدار آن می‌چرخند می‌گوییم: سرنوشت شما همانند سرنوشت مزدوران، عوامل و پیروانتان خواهد بود و به خواست خدا، پایان کار شما و اربابانتان به دست این ملت بزرگ یمن حتمی و نزدیک است.»

از نظر شرکت کنندگان در این تجمعات، پیشروی نیرو‌های نظامی در امتداد دریای سرخ، گامی نخست به سوی آزادسازی کامل خاک یمن تلقی می‌شود.

دستاورد‌های نظامی نیرو‌های مسلح یمن در امتداد سواحل غربی این کشور حاصل شده است و در سراسر یمن نیز فضای جشن و شادی حاکم است. مردم یمن دوشادوش ارتش و برادران آزاد شده خود ایستاده‌اند.