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سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری در شهرستان لامرد، ضمن تبیین ابعاد حمله موشکی نهم اسفند ۱۴۰۴، استفاده از عوامل شیمیایی و تسلیحات ممنوعه در این جنایت را بر اساس تحقیقات وزارت بهداشت تأیید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری در شهرستان لامرد، ضمن تبیین ابعاد حمله موشکی نهم اسفند ۱۴۰۴، استفاده از عوامل شیمیایی و تسلیحات ممنوعه در این جنایت را بر اساس تحقیقات وزارت بهداشت تأیید کرد.
اسماعیل بقایی در این نشست که با حضور خبرنگاران داخلی و بینالمللی برگزار شد، اظهار کرد: تحقیقات نشان میدهد ارتش آمریکا در حمله به مناطق مسکونی لامرد، برای افزایش نرخ کشندگی از عوامل شیمیایی استفاده کرده است.
وی با بیان اینکه حمله به مناطق غیرنظامی مصداق بارز جنایت جنگی است، گفت: شواهد حاکی از آن است که در این حادثه از موشکهای خوشهای استفاده شده که هرکدام حاوی ۱۸۰ هزار ساچمه بوده و با هدف آزمایش میزان قدرت تخریب در یک منطقه مسکونی و ورزشی شلیک شدهاند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به آمار قربانیان تأکید کرد: در این حمله که چهار موشک در فاصله ۳۵ ثانیه شلیک شد، ۲۱ نفر از شهروندان لامرد به شهادت رسیدند و حدود ۱۸۰ نفر مجروح شدند. همچنین همزمان با این حادثه، در میناب نیز ۱۶۸ نفر بر اثر حملات مشابه جان خود را از دست دادند.
بقایی با تأکید بر پیگیری جدی این پرونده در مجامع بینالمللی تصریح کرد: ایران برای احقاق حقوق مردم بیگناه لامرد و تبیین این جنایت بزرگ، از همه ظرفیتهای دیپلماتیک استفاده خواهد کرد تا جامعه جهانی برای مطالبه عدالت همراه شود.
این نشست در حاشیه سفر یکروزه سخنگوی وزارت امور خارجه به لامرد و پس از بازدید وی از مناطق مسکونی آسیبدیده و دیدار با خانوادههای قربانیان این جنایت برگزار شد.