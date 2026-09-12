ورود ۱۰ دستگاه اتوبوس بازسازی شده به چرخه حمل و نقل در مشهد تا ابتدای مهرماه
رئیس کمیسیون عمران، حملونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد گفت: تا ابتدای مهر ۱۰ دستگاه اتوبوس بازسازی شده، به چرخه حملونقل اضافه خواهد شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مجید نژادحسین، افزود: ۱۸۰ دستگاه اتوبوس فرسوده در مشهد در حال بازسازی است که ورود مجدد آنها به چرخه حمل و نقل، خدمت رسانی به مردم را ارتقا میدهد.
وی افزود: هم اکنون هزار و ۷۴۰ دستگاه اتوبوس در مشهد در حال فعالیت هستند که ۳۶ درصد آنها توسط بخش خصوصی و ۶۴ درصد نیز توسط سازمان اتوبوسرانی مدیریت میشوند.
رئیس کمیسیون عمران، حملونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد، با بیان اینکه ۸۵۰ دستگاه از ناوگان اتوبوسرانی مشهد بیش از ۱۰ سال عمر دارند و در زمره ناوگان فرسوده محسوب میشوند، عنوان کرد: با توجه به این وضعیت نوسازی ناوگان به یکی از مهمترین اولویتهای مدیریت شهری تبدیل شده است.
نژادحسین افزود: از ابتدای دوره ششم مدیریت شهری تاکنون، ۴۰۸ دستگاه اتوبوس جدید با بهرهگیری از آخرین استانداردهای روز دنیا وارد چرخه خدمترسانی شده است.