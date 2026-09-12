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کتاب «خاطراتم با پدرم» (ذکریاتی مع أبی) که به خاطرات فرزند سیدحسن نصرالله اختصاص دارد در نمایشگاه کتاب عراق با استقبال روبهرو شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، این اولین کتابی است که از خانواده شهید، سیدحسن نصرالله سال گذشته بهزبان عربی از سوی انتشارات دارتمکین در جهان عرب منتشر و توزیع شد، این اثر که بهقلم حجتالاسلام و المسلمین سیدمحمدمهدی نصرالله، فرزند ایشان، نوشته شده است، تلاش دارد تصویری کمتر بازگوشده از دبیرکل شهید حزبالله را به مخاطبان خود نشان دهد.
کتاب شامل دو بخش "شنیدهها" و "دیدهها"است که تلاش دارد ابعاد کمتر پرداخته و معرفی شده از دبیرکل شهید حزبالله لبنان را به مخاطب معرفی کند. انتشار این کتاب در سال گذشته با استقبال مخاطبان همراه بود، بسیاری این کتاب را کمحجم، اما تأثیرگذار توصیف کردند.
از نظر برخی از مخاطبان، دستهبندی موضوعی خاطرات، از مزیتهای این کتاب برشمرده شده است، یکی از مخاطبان درباره این اثر نوشته است: با وجود تمام آنچه درباره سیدحسن نصرالله میشنویم و میخوانیم، باز هم درک میکنیم که او دریایی است که ساحل ندارد.
"زبان ساده" دیگر ویژگی "ذکریاتی مع أبی" عنوان شده است.
این اثر قرار است با ترجمه بشری صاحبی در انتشارات امیرکبیر در ایران منتشر شود.
بیست و هفتمین دوره نمایشگاه کتاب بغداد با بیش از ۶۰۰ ناشر و نمایندگی نشر از ۲۰ کشور عربی و خارجی از جمله ایران، چین، آمریکا، آلمان در ۳۹۵ غرفه حضور برگزار شد. این نمایشگاه از یازده شهریور آغاز به کار کرد و امروز به کار خود پایان میدهد.