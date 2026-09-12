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وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صد و چهل و ششمین نشست شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات گفت: اگر جویشگرهای بومی در نهایت به یک زیستبوم متصل شوند، امکان شکلگیری و ادامه فعالیت آنها وجود خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در صد و چهل و ششمین جلسه شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات که صبح امروز شنبه ۲۱ شهریور برگزار شد، با اشاره به ضرورت نگاه واقعبینانه و مبتنی بر تحولات فناوری به توسعه شبکه ملی اطلاعات، بر استفاده از تجربیات و مسیر طیشده در دنیا در حوزه فناوریهای نوین تأکید کرد.
وی با بیان اینکه باید در توسعه شبکه ملی اطلاعات از مسیری که دنیا در حوزه فناوری طی کرده است، استفاده کنیم، گفت: شبکه ملی اطلاعات نباید در تقابل با فناوریهای روز دنیا قرار بگیرد.
شبکه ملی اطلاعات، شبکه مردم است
هاشمی با تأکید بر اینکه شبکه ملی اطلاعات، شبکه «مردم» است، افزود: اگر بتوانیم با این نگاه، شبکه ملی اطلاعات را معرفی و توسعه دهیم، میتوانیم در مسیر درست حرکت کنیم و به اهداف موردنظر دست پیدا کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تجربههای گذشته در حوزههای مختلف، خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که با نگاه دستوری، در هیچ حوزهای اتفاق ویژهای رقم نخورده است و برای توسعه شبکه ملی اطلاعات نیز باید زمینه مشارکت و نقشآفرینی مؤثر بخشهای مختلف را فراهم کرد.
وی بر ضرورت توجه به نیازهای واقعی کاربران و اقتضائات روز فناوری در مسیر توسعه شبکه ملی اطلاعات تأکید کرد و گفت: این شبکه باید به گونهای توسعه پیدا کند که بتواند پاسخگوی نیازهای مردم و کسبوکارها باشد و همزمان با تحولات فناوری در دنیا حرکت کند.
ضرورت تعیین تکلیف محدودیتهای IPv6
وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به موضوع پیادهسازی پروتکل اینترنت نسخه ۶ (IPv6) و مباحث مطرحشده در این زمینه، بر ضرورت بررسی و تعیین تکلیف سریع محدودیتهای موجود تأکید کرد.
هاشمی تصریح کرد: اگر درباره محدودیت استفاده از این پروتکل مصوبه قانونی وجود ندارد، دلیلی برای اعمال محدودیت در این زمینه وجود ندارد و موضوع باید با سرعت پیگیری و تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای ارتباطی متناسب با نیازهای آینده، توجه به استانداردها و فناوریهای جدید را از الزامات توسعه شبکه عنوان کرد.
جویشگرهای بومی نیازمند اتصال به زیستبوم هستند
هاشمی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع جویشگرهای بومی اشاره کرد و با یادآوری تجربه بیش از یک دهه فعالیت در این حوزه، بر ضرورت بررسی مدلهای عملیاتی و اقتصادی برای تداوم فعالیت این خدمات تأکید کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: اگر جویشگرهای بومی در نهایت به یک زیستبوم متصل شوند، امکان شکلگیری و تداوم فعالیت آنها وجود خواهد داشت.
وی بر ضرورت ارائه مدل تجاری برای جویشگرهایی که امکان فعالیت و رقابت در این حوزه را دارند، تأکید کرد و گفت: در کنار مباحث فنی، باید به مدل اقتصادی و نحوه اتصال این خدمات به سایر اجزای زیستبوم دیجیتال نیز توجه شود.
ارائه گزارش اقدامات سازمان فناوری اطلاعات در حوزه شبکه ملی اطلاعات
در این جلسه که به ارائه گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره اقدامات انجامشده در حوزه شبکه ملی اطلاعات اختصاص داشت، گزارشی از آخرین اقدامات و برنامههای این سازمان در حوزههایی از جمله پروتکل IPv6، جویشگرهای بومی و خدمات شبکه ملی اطلاعات ارائه شد.
در ادامه، اعضای شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات ضمن بررسی محورهای مطرحشده، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره موضوعات مطرحشده ارائه کردند و بر ضرورت جمعبندی و پیگیری اقدامات مرتبط با توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات تأکید شد.