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هشدار دادستان تهران در خصوص اجاره و خرید و فروش کارت‌های بازرگانی

دادستان تهران هشدار داده اجاره و خرید و فروش کارت‌های بازرگانی جرم است. کارت‌های بازرگانی ابزاری برای صادرات و واردات کالا برای افراد و شرکت‌ها هستند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۱- ۱۸:۳۴
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برچسب ها: کارت های بازرگانی ، دادستان تهران
 