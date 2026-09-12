کارشناس معاونت توسعه بنیاد ملی نخبگان با تأکید بر ضرورت تحول در شیوه مدیریت سرمایه انسانی نخبه کشور گفت: هوشمندسازی بنیاد ملی نخبگان صرفاً به معنای الکترونیکی‌کردن خدمات یا راه‌اندازی سامانه‌های جدید نیست، بلکه باید به تحول در حکمرانی، تصمیم‌گیری، شناسایی، هدایت، توانمندسازی و به‌کارگیری نخبگان منجر شود.

سید مسعود هاشمی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار سید مسعود هاشمی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به جایگاه بنیاد ملی نخبگان اظهار کرد: این بنیاد نهادی ملی در نظام حکمرانی علم، فناوری و سرمایه انسانی کشور است که مأموریت آن شناسایی، هدایت، توانمندسازی، حمایت، نگهداشت و به‌کارگیری نخبگان و استعداد‌های برتر و فراهم‌کردن زمینه اثرگذاری آنان در مسیر پیشرفت کشور است.

وی افزود: بنیاد ملی نخبگان نباید صرفاً به‌عنوان یک نهاد حمایتی یا ارائه‌دهنده تسهیلات دیده شود، بلکه باید میان نخبگان و استعداد‌های برتر با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، ارتباط و سازوکار مؤثر ایجاد کند.

هوشمندسازی؛ فراتر از دیجیتالی‌کردن خدمات

هاشمی درباره مفهوم هوشمندسازی بنیاد ملی نخبگان گفت: هوشمندسازی، فرآیندی نظام‌مند و تحول‌آفرین برای بازطراحی ساختار، فرایندها، خدمات، داده‌ها و نظام تصمیم‌گیری بنیاد است که با بهره‌گیری از داده، هوش مصنوعی، تحلیل داده، اتوماسیون، سکو‌های دیجیتال و فناوری‌های نوین انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در این رویکرد، اطلاعات مربوط به سوابق علمی و حرفه‌ای، مهارت‌ها، شایستگی‌ها، علایق، مسیر‌های رشد و نیاز‌های نخبگان، در چارچوب حکمرانی داده و با رعایت حریم خصوصی و امنیت، به‌صورت یکپارچه مدیریت و تحلیل می‌شود.

کارشناس معاونت توسعه بنیاد ملی نخبگان افزود: هوش مصنوعی می‌تواند در شناسایی استعداد‌های نوظهور، تطبیق ظرفیت‌های نخبگانی با فرصت‌ها و مسائل کشور، پیشنهاد مسیر‌های رشد، پیش‌بینی نیاز‌های سرمایه انسانی و ارزیابی اثربخشی حمایت‌ها نقش داشته باشد؛ البته تصمیم‌های حساس مرتبط با افراد باید همچنان تحت نظارت و مسئولیت انسانی اتخاذ شود.

بنیاد ملی نخبگان هوشمند؛ یک نظام هوشمند حکمرانی

هاشمی با تفکیک «هوشمندسازی بنیاد» از «بنیاد ملی نخبگان هوشمند» گفت: هوشمندسازی، مسیر تحول بنیاد است؛ اما بنیاد ملی نخبگان هوشمند، وضعیت و مدل عملیاتی حاصل از این تحول محسوب می‌شود.

وی توضیح داد: در بنیاد هوشمند، داده به زیرساخت اصلی تصمیم‌گیری تبدیل می‌شود و بنیاد می‌تواند به‌جای واکنش صرف به درخواست‌ها، نیاز‌ها و فرصت‌ها را پیش‌بینی و حمایت‌ها و خدمات متناسب را هدفمند ارائه کند.

این کارشناس افزود: بنیاد هوشمند همچنین باید به سکوی هوشمند اتصال سرمایه انسانی نخبه به مسائل و فرصت‌های کشور تبدیل شود؛ به این معنا که میان نخبگان و استعداد‌های برتر از یک سو و دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی از سوی دیگر، ارتباطی هدفمند و هوشمند شکل گیرد.

هدف؛ تبدیل ظرفیت نخبگانی به سرمایه توسعه

هاشمی خاطرنشان کرد: هدف نهایی هوشمندسازی بنیاد، ایجاد یک نظام داده‌محور، پیش‌نگر، یادگیرنده و مسئله‌محور برای مدیریت سرمایه انسانی نخبه است؛ نظامی که بتواند استعداد‌ها را بهتر شناسایی کند، مسیر رشد آنان را تسهیل سازد و ظرفیت‌های نخبگانی را به مسائل واقعی کشور متصل کند.

وی تأکید کرد: در چنین الگویی، فناوری جایگزین مدیریت و تصمیم‌گیری انسانی نمی‌شود، بلکه به‌عنوان ابزار تقویت شناخت، تحلیل، سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی به کار گرفته می‌شود.

کارشناس معاونت توسعه بنیاد ملی نخبگان در پایان گفت: تحقق بنیاد ملی نخبگان هوشمند نیازمند زیرساخت داده‌ای یکپارچه، حکمرانی داده، تعامل‌پذیری سامانه‌ها، امنیت اطلاعات، نیروی انسانی توانمند و بازطراحی فرآیندهاست و زمانی می‌توان از هوشمندی واقعی سخن گفت که فناوری در خدمت مأموریت بنیاد، یعنی شکوفایی و اثرگذاری سرمایه انسانی نخبه کشور، قرار گیرد.