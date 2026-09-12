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رئیس کل بیمه مرکزی از عملیاتی شدن سامانه نظارت هوشمند صنعت بیمه از آذرماه سالجاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سامانه ایی که با هدف تسریع در پرداخت خسارت و تقویت توان سرمایه گذاری شرکتهای بیمه راه اندازی میشود.
موسی رضایی میرقائد در نشست با مدیران صنعت بیمه در کردستان، اظهار کرد: سامانه نظارت هوشمند، آذرماه امسال به عنوان زیرساخت اصلی صنعت بیمه وارد مرحله عملیاتی میشود.
وی ادامه داد: هدف از راه اندازی این سامانه واریز مستقیم حق بیمه به حساب شرکت برای توانمندی سرمایه گذاری و پرداخت فوری خسارت به مردم در زمان وقوع حوادث است.
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین از پرداخت خسارات ناشی از جنگ تحمیلی دوم و سوم خبرداد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار کردستان هم بر لزوم بازنگری در سیاستهای بیمهای برای حمایت از فعالان اقتصادی، کشاورزان، کولبران و آسیب دیدگان حوادث در این استان تاکید کرد.
ازهاری با یادآوری سهم ۵۰ درصدی بخش کشاورزی در اشتغال و ارزش افزوده استان، عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی را ناکافی دانست و خواستار تقویت جدی این حوزه شد.
مشیرپناهی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نیز با بیان اینکه متوسط درآمد سرانه استان پایینتر از کشوری است؛ این موضوع را موجب خارج شدن خرید بیمه نامه از سبد خانوار برشمرد و گفت: برای جبران این فاصله و ارتقای فرهنگ بیمه نیازمند طراحی بستههای حمایتی ویژه استانهای کم برخوردار با تمرکز بر بیمههای زندگی، مسوولیت و حوادث هستیم.
در حال حاضر ۵۵۰ نمایندگی بیمه در کردستان فعالیت دارند.