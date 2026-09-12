به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سامانه ایی که با هدف تسریع در پرداخت خسارت و تقویت توان سرمایه گذاری شرکت‌های بیمه راه اندازی می‌شود.

موسی رضایی میرقائد در نشست با مدیران صنعت بیمه در کردستان، اظهار کرد: سامانه نظارت هوشمند، آذرماه امسال به عنوان زیرساخت اصلی صنعت بیمه وارد مرحله عملیاتی می‌شود.

وی ادامه داد: هدف از راه اندازی این سامانه واریز مستقیم حق بیمه به حساب شرکت برای توانمندی سرمایه گذاری و پرداخت فوری خسارت به مردم در زمان وقوع حوادث است.

رئیس کل بیمه مرکزی همچنین از پرداخت خسارات ناشی از جنگ تحمیلی دوم و سوم خبرداد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان هم بر لزوم بازنگری در سیاست‌های بیمه‌ای برای حمایت از فعالان اقتصادی، کشاورزان، کولبران و آسیب دیدگان حوادث در این استان تاکید کرد.

ازهاری با یادآوری سهم ۵۰ درصدی بخش کشاورزی در اشتغال و ارزش افزوده استان، عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی را ناکافی دانست و خواستار تقویت جدی این حوزه شد.

مشیرپناهی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نیز با بیان اینکه متوسط درآمد سرانه استان پایین‌تر از کشوری است؛ این موضوع را موجب خارج شدن خرید بیمه نامه از سبد خانوار برشمرد و گفت: برای جبران این فاصله و ارتقای فرهنگ بیمه نیازمند طراحی بسته‌های حمایتی ویژه استان‌های کم برخوردار با تمرکز بر بیمه‌های زندگی، مسوولیت و حوادث هستیم.

در حال حاضر ۵۵۰ نمایندگی بیمه در کردستان فعالیت دارند.