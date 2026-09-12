نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با هدف حذف واسطه‌ها و دسترسی آسان شهروندان به محصولات متنوع، در مهاباد آغاز به کار کرد. این نمایشگاه که با حضور تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگانی از ۱۰ استان کشور برپا شده، میزبان علاقه‌مندان در ۱۰۰ غرفه متنوع است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز مهاباد، در آستانه فصل پاییز، شور و حال خاصی در مهاباد برپا شده است.

نمایشگاه کالا‌های متنوع در این شهر با رویکرد حمایت از مصرف‌کننده و حذف واسطه‌های غیرضروری، در‌های خود را به روی خریداران گشود.

در این نمایشگاه، جلوه‌هایی از صنایع‌دستی منطقه در همان نگاه نخست، چشم هر بیننده‌ای را به خود جلب می‌کند.

تنوع محصولات در این نمایشگاه قابل توجه است؛ به‌طوری‌که از لوازم خانگی، پوشاک، کیف و کفش گرفته تا انواع لوازم بهداشتی و پارچه، همگی بدون واسطه و با قیمت مناسب در دسترس شهروندان قرار گرفته است.

علاوه بر کالا‌های اساسی، بخش جذابی نیز به سوغات و خوراکی‌های متنوع اختصاص یافته که فروشندگانی از نقاط مختلف کشور، تازه‌ترین و بهترین محصولات خود (از جمله شیرینی‌ها و ترشیجات محلی) را به این نمایشگاه آورده‌اند.

سامان احمدی، مسئول برگزاری این نمایشگاه، با اشاره به استقبال تولیدکنندگان از این رویداد گفت: این نمایشگاه شامل ۱۰۰ غرفه است که فروشندگان و تولیدکنندگانی از ۱۰ استان کشور برای عرضه مستقیم محصولات خود در بخش‌های مختلف، میهمان شهر مهاباد شده‌اند.

یکی از نکات مثبت این نمایشگاه که مورد توجه خریداران نیز قرار گرفته، ترکیب کیفیت مناسب با قیمت‌گذاری منصفانه است.

در گفت‌و‌گو با شهروندان حاضر در نمایشگاه، بسیاری از آنها تنوع کالا و کاهش هزینه‌ها به دلیل حذف واسطه را از مهم‌ترین مزایای برگزاری این رویداد عنوان کردند.

علاوه بر بخش فروش، فضای نمایشگاه با حضور هنرمندان و برنامه‌های شاد، از جمله فعالیت‌های عروسک‌گردانی، حال و هوای متفاوتی به خود گرفته است که توانسته نظر خانواده‌ها و کودکان را نیز جلب کند.

این نمایشگاه فرصت مناسبی برای شهروندان مهابادی است تا ضمن تأمین نیاز‌های خود در آستانه فصل جدید، از محصولات متنوع تولیدکنندگان سراسر کشور بهره‌مند شوند.