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اردوی جهادی نصر در قالب رزمایش سراسری «جهادگران فاطمی ۶» با ارائه خدمات رایگان بیناییسنجی، معاینات چشمپزشکی و مشاوره حقوقی، در دابودشت آمل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اردوی جهادی نصر در قالب رزمایش سراسری «جهادگران فاطمی ۶» با ارائه خدمات رایگان بیناییسنجی، معاینات چشمپزشکی و مشاوره حقوقی، امروزدر مصلای دابودشت آمل برگزار شد.
بخشدار دابودشت گفت: اردوی جهادی «نصر» با همکاری بسیج جامعه پزشکی و ستاد امور مساجد آمل، در قالب رزمایش سراسری «جهادگران فاطمی ۶» به مدت یکروز از صبح امروز در مصلی دابودشت آمل برگزار شد.
اکبرپور افزود: در این اردو، جهادگران میزبان مردمی بودند که برای بهرهمندی از خدمات رایگان تخصصی حضور یافته بودند. بیناییسنجی و معاینات چشمپزشکی رایگان، مشاوره حقوقی رایگان و همراهی با سالمندان و خانوادهها از جمله خدمات ارائهشده در این برنامه بود.
وی هدف از برگزاری این اردو را کاهش فاصله دسترسی به خدمات تخصصی، پیشگیری از بیماریهای چشمی و توانمندسازی حقوقی مردم مناطق کمبرخوردار بیان کرد.