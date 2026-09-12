اردوی جهادی نصر در قالب رزمایش سراسری «جهادگران فاطمی ۶» با ارائه خدمات رایگان بینایی‌سنجی، معاینات چشم‌پزشکی و مشاوره حقوقی، در دابودشت آمل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اردوی جهادی نصر در قالب رزمایش سراسری «جهادگران فاطمی ۶» با ارائه خدمات رایگان بینایی‌سنجی، معاینات چشم‌پزشکی و مشاوره حقوقی، امروزدر مصلای دابودشت آمل برگزار شد.

بخشدار دابودشت گفت: اردوی جهادی «نصر» با همکاری بسیج جامعه پزشکی و ستاد امور مساجد آمل، در قالب رزمایش سراسری «جهادگران فاطمی ۶» به مدت یکروز از صبح امروز در مصلی دابودشت آمل برگزار شد.

اکبرپور افزود: در این اردو، جهادگران میزبان مردمی بودند که برای بهره‌مندی از خدمات رایگان تخصصی حضور یافته بودند. بینایی‌سنجی و معاینات چشم‌پزشکی رایگان، مشاوره حقوقی رایگان و همراهی با سالمندان و خانواده‌ها از جمله خدمات ارائه‌شده در این برنامه بود.

وی هدف از برگزاری این اردو را کاهش فاصله دسترسی به خدمات تخصصی، پیشگیری از بیماری‌های چشمی و توانمندسازی حقوقی مردم مناطق کم‌برخوردار بیان کرد.