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با بومیسازی تولید رزینهای راهبردی در قزوین، انحصار واردات این محصول در صنعت تایر شکسته شد و مسیر صادرات به بازارهای جهانی هموار گشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ یک واحد صنعتی در استان قزوین با تکیه بر ۱۴ سال دانش فنی و تجربه، موفق شده است با تولید رزینهای «SBR»، وابستگی کشور به واردات مواد اولیه صنعت تایر را به حداقل برساند؛ محصولاتی که از نظر کیفی با نمونههای اروپایی رقابت میکنند.
اکبر محمدی، مدیر تولید این مجموعه با اشاره به اهمیت این دستاورد گفت: با توجه به نیاز بالای کشور به تایر، تقاضا برای رزینهای مرتبط نیز بسیار زیاد است که خوشبختانه با تولید داخلی این محصول در این مجموعه، نیاز به واردات به شدت کاهش یافته است.
دامنه تولیدات این کارخانه فراتر از صنعت تایر است. مجتبی افشاری، سرپرست انبارها با اشاره به حجم بالای توزیع محصول گفت: به صورت میانگین روزانه بیش از ۱۰۰ تن رزین به کارخانههای مختلف ارسال میشود.
این مجموعه هماکنون تولیدکننده بیش از ۱۳۰ نوع رزین متنوع است. علی آژیده، مدیر صنایع در این باره افزود: محصولات ما در حوزههای متعددی از جمله رنگ و رزین، قطعات خودرو، لوازم خانگی، صنایع دریایی و صنعت ریختهگری کاربرد گستردهای دارند.
میثم روشنی، مدیر کنترل کیفیت این واحد با بیان اینکه پارامترهای کیفی بر اساس نیاز مشتری تعیین میشود، گفت: ایستگاههای کنترلی ما به گونهای طراحی شدهاند که محصول نهایی دقیقاً مطابق با استانداردهای درخواستی مشتری باشد.
مهدی حاجیبابا، مدیرعامل این شرکت نیز با اشاره به موفقیت در بازارهای صادراتی افزود: در حال حاضر ۷۰ درصد تولیدات ما در بازار داخل مصرف میشود و ۳۰ درصد نیز به بازارهای بینالمللی صادر میگردد.
مدیرعامل این مجموعه با تأکید بر ایستادگی در برابر چالشها تصریح کرد: شرکت ما حتی در سختترین شرایط نیز توقفی نداشته است تا با تأمین مواد اولیه کارخانههای زیردستی، چرخ صنعت و اقتصاد کشور همچنان با قدرت در حرکت باشد.
هماکنون بارگیریهای این واحد تولیدی در قزوین به مقصد استانهای مختلف کشور از جمله استانهای غربی در حال انجام است تا زنجیره تأمین صنایع وابسته به رزین دچار وقفه نشود.