مراسم اختتامیه دهمین دوره جشنواره کارآفرینی امین‌الضرب با حضور جمعی از فعالان اقتصادی، کارآفرینان و تولیدکنندگان برتر کشور در تالار وحدت تهران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، مراسم اختتامیه دهمین دوره جشنواره کارآفرینی امین‌الضرب با حضور جمعی از فعالان اقتصادی، کارآفرینان و تولیدکنندگان برتر کشور در تالار وحدت تهران آغاز شد.

این مراسم با هدف تجلیل از برگزیدگان حوزه کارآفرینی و تولید و تأکید بر ضرورت حمایت از کارآفرینان و تقویت بخش تولید و بخش خصوصی برگزار می‌شود

برگزاری مراسم کارآفرینی امین‌‏الضرب پس از ۹ دوره برگزاری به ایستگاه دهم رسید؛ رویدادی که طی دوره‌های گذشته، با معرفی و قدردانی از چهره‌های برجسته و اثرگذار بخش خصوصی، به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های پاسداشت کارآفرینی و خلق ارزش در اقتصاد ایران تبدیل شده است.

برگزاری این دوره از مراسم امین‌الضرب در شرایطی صورت می‌گیرد که اقتصاد کشور با مجموعه‌ای از چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی مواجه است؛ شرایطی که بیش از هر زمان دیگری، ضرورت انعکاس تلاش‌های خستگی‌ناپذیر کارآفرینان و معرفی الگو‌های موفق برای نسل جوان را برجسته می‌کند.

مراسم امین‌الضرب طی یک دهه گذشته تلاش کرده است با قدردانی از کارآفرینانی که با ایده، جسارت، نوآوری و پشتکار در مسیر تولید و توسعه اقتصادی گام برداشته‌اند، تصویری واقعی از ظرفیت‌های بخش خصوصی و نقش آن در پیشرفت کشور ارائه کند.