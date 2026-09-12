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مدیرکل امور بانوان استانداری کهگیلویه و بویراحمد از آغاز ثبتنام رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، شهلا محمدحسینی گوشه، با تأکید بر اهمیت افزایش جمعیت به عنوان یک اولویت استراتژیک، اظهار کرد: فرآیند ثبت نام متقاضیان چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت آغاز شده و از تمامی نخبگان، دستگاههای اجرایی و فعالان این حوزه برای مشارکت در این رویداد دعوت میشود.
وی با اشاره به ماده ۱۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، این رویداد را ساز و کاری تشویقی و نظارتی دانست و ادامه داد: جایزه ملی جوانی جمعیت فرصتی مغتنم برای تجلیل از افراد، نهادها و سازمانهایی است که در تغییر الگوی جمعیتی کشور، ترویج ازدواج به هنگام و فرزندآوری، گامهای عملی و مؤثری برداشتهاند.
محمدحسینی گوشه افزود: این رویداد در هفت بخش تخصصی شامل رسانهها، سازمانهای مردمنهاد، دستگاههای اجرایی، شرکتها و مؤسسات خصوصی، مدیران، نخبگان و خانوادهها برگزار خواهد شد.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: مهلت ثبتنام در این رویداد تا پنجم مهرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و متقاضیان میتوانند برای ارائه مستندات و ثبتنام به وبسایت ستاد ملی جمعیت به نشانی smj.iripo.ir مراجعه کنند.
محمدحسینی در پایان از تمامی فعالان و نخبگان استان دعوت کرد تا با پیگیری اخبار و جزئیات تکمیلی از طریق شبکه اجتماعی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت به نشانی setad_melli_jamiat@، در این رویداد ملی مشارکت فعال داشته باشند.