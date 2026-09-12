

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی؛ بهنام نیک‌نژاد، مدیرکل دفتر حوزه ریاست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، در نشست با دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان در سومین رویداد «پرسمان» به تشریح ساختار و مأموریت‌های بخش‌های مختلف سازمان پرداخت.

مدیرکل دفتر حوزه ریاست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در ادامه، به معرفی اجمالی این سازمان پرداخت و گفت: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با سابقه‌ای طولانی در نظام تعلیم و تربیت کشور، در دوره‌های مختلف مأموریت‌های متنوعی داشته است؛ از تمرکز اولیه بر حوزه کتاب‌های درسی گرفته تا ورود به عرصه‌هایی همچون نوسازی آموزشی، تجهیزات و سایر حوزه‌های مرتبط با آموزش.

نیک‌نژاد با اشاره به ساختار کنونی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی بیان کرد: هیات امنای سازمان که با ریاست وزیر آموزش و پرورش و عضویت اعضای حقیقی و حقوقی تشکیل می‌شود، عالی‌ترین رکن سیاست‌گذاری و نظارت بر سازمان است و در کنار رئیس سازمان، معاونت‌ها و بخش‌های مختلف، مأموریت‌های تخصصی سازمان را دنبال می‌کنند.

وی با تشریح مأموریت‌های حوزه تألیف و تولید مواد آموزشی، این قسمت را یکی از بخش‌های اصلی سازمان در حوزه برنامه‌ریزی درسی و تولید مواد آموزشی دانست و اظهار کرد: دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری، دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش و دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، از بخش‌های مهم این حوزه هستند که هر یک مأموریت‌های تخصصی خود را دنبال می‌کنند.

از تدوین کتاب‌های درسی تا ساماندهی محتوای آموزشی

نیک‌نژاد با اشاره به گستره فعالیت دفتر‌های تخصصی سازمان گفت: دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری، حوزه آموزش عمومی و متوسطه نظری را پوشش می‌دهد و در رشته‌های مختلف نظری، از جمله ریاضی، تجربی و علوم انسانی، کتاب درسی طراحی، تدوین و آماده چاپ می‌کند. دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش نیز مسئولیت برنامه‌ریزی و تولید محتوای آموزشی در شاخه‌های فنی و مهارتی را بر عهده دارد.

وی همچنین به فعالیت دفتر انتشارات و فناوری آموزشی اشاره کرد و گفت: فناوری آموزشی، تولید محتوا‌های آموزشی، جشنواره‌هایی همچون فیلم رشد و محتوای الکترونیکی رشد و همچنین مجلات رشد از جمله حوزه‌های مهم فعالیت این دفتر است.

مدیرکل دفتر حوزه ریاست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، ساماندهی محتوای آموزشی را از دیگر مأموریت‌های مهم سازمان برشمرد و توضیح داد: بر اساس مصوبه ۸۲۸ شورای عالی آموزش و پرورش، محتوا‌هایی که در سایر بخش‌های دولتی و یا خصوصی تولید می‌شوند، باید از سوی وزارت آموزش و پرورش تأیید شوند تا امکان ورود به مدرسه را پیدا کنند. هدف از این فرایند آن است که محتوای آموزشی مورد استفاده دانش‌آموزان با برنامه درسی رسمی کشور هم‌راستا باشد و هر محتوایی بدون بررسی و ارزیابی وارد مدرسه نشود.

نیک‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به فرایند آماده‌سازی و توزیع مواد آموزشی اظهار کرد: پس از پایان مراحل برنامه‌ریزی درسی و تولید محتوای کتاب‌های درسی، فرایند آماده‌سازی کتاب‌ها از نظر زیبایی‌شناختی و بصری دنبال می‌شود.