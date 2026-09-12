در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، استقبال خانواده‌ها و دانش‌آموزان از نوشت‌افزار‌های ایرانی و اسلامی در مجموعه باران آستان قدس رضوی افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر مجموعه باران آستان قدس رضوی با اشاره به فشار اقتصادی بر فروشندگان لوازم‌التحریر، از تلاش این مجموعه برای عرضه محصولات کیفی با کمترین حاشیه سود خبر داد.

به گفته احمد کریمی، علاوه بر جنبه اقتصادی، توجه به محتوای فرهنگی و ارائه تولیدات متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی از اولویت‌های اصلی این مجموعه در ایام بازگشایی مدارس است.

آقای کریمی با اشاره به برگزاری سومین دوره جشنواره نرم‌افزار‌های ایرانی اسلامی در مجموعه باران واقع در خیابان شهدای قم، گفت: طراحی با محوریت شهدای دفاع مقدس سوم، قائد شهید امت اسلام و نمایش توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های فرهنگی، هنری و نظامی، از اصلی‌ترین موضوعات طرح‌های امسال به شمار می‌رود.