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مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از کشف ۷ غار جدید در مناطق حفاظت شده این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، عبدال دیانتینسب گفت: این تعداد غار با تلاش کارشناسان این ادارهکل و با رویکرد شناسایی ظرفیتهای پنهان، در مناطق حفاظتشده استان شناسایی و مختصاتبرداری شدهاند که از این تعداد، ۴ غار در شهرستانهای گرمسیری و ۳ غار در شهرستانهای سردسیری استان واقع شدهاند.
وی اضافه کرد: طبق گزارش کارشناسی، ۳ غار در شهرستان کهگیلویه شامل نیده، غار کنارو و غار بیستم (دیدهبان)، ۲ غار در شهرستان دنا شامل غار یخی و غار دو فیری، یک غار در شهرستان گچساران به نام انجیر سیاه و در شهرستان بویراحمد نیز یک غار به نام نول است.
دیانتینسب با تأکید بر اینکه این غارها فاقد مدیریت مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی هستند، ادامه داد: این گنجینههای زمینشناختی بر اساس ارزیابی کارشناسان محیطزیست در درجهبندی حفاظتی ۱ تا ۳ قرار گرفتهاند که گام نخست برای اعمال سیاستهای مدیریتی دقیقتر است.
وی در ادامه با اشاره به آمار ملی افزود: از مجموع ۲ هزار و ۵۰۰ غار شناساییشده در ایران، حدود ۲ هزار غار دارای شناسنامه رسمی هستند که از این میان، ۱۹۳ غار در محدوده مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست قرار دارند و برنامههای صیانتی ویژهای برای حفظ حریم آنها در حال اجراست.