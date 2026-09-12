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معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: پذیره نویسی صندوقهای ارزی که با هدایت پساندازهای ارزی مردم به سمت پروژههای نیازمند ارز، به تأمین مالی تولید و تقویت پول ملی کمک میکنند به زودی آغاز میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: صندوقهای ارزی یک ابزار جدید در نظام مالی کشور است که با هدف استفاده از پساندازهای ارزی مردم برای تأمین مالی طرح های نیازمند منابع ارزی ایجاد میشود.
مرتضی زمانیان افزود: برخی مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود، ارز را بهعنوان پسانداز نگهداری میکنند که تداوم این روند میتواند آثار نامطلوبی بر اقتصاد داشته باشد.
وی ادامه داد: صندوقهای ارزی این امکان را فراهم میکند که منابع ارزی پساندازشده مردم به جای خروج از چرخه اقتصادی، در پروژهها و سرمایهگذاریهایی که به ارز خارجی نیاز دارند، مورد استفاده قرار گیرد.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: در این فرآیند، هم مردم میتوانند از منافع حاصل از سرمایهگذاری در این پروژهها بهرهمند شوند و هم منابع مورد نیاز برای اجرای طرحهای تولیدی و سرمایهگذاری تأمین خواهد شد.
زمانیان تأکید کرد: استفاده از پساندازهای ارزی مردم در مسیر تولید و سرمایهگذاری، در نهایت میتواند به تقویت پول ملی و بهبود فرآیند تولید و سرمایهگذاری در کشور کمک کند.