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مجموعهای ارزشمند از اسناد تاریخی متعلق به مرحوم استاد علی دانایی، توسط خانواده آن استاد و حمید خلیلیان به آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی منطقه مرکزی (اصفهان) کشور اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این مجموعه شامل ۱۸ سند متعلق به دوره قاجار است که موضوعاتی همچون مصالحهنامه، اقرارنامه شرعی، تقسیمنامه ارث و املاک، صورتبرداری ماترک و وصیتنامه، نکاحنامه و وقفنامه اراضی را دربرمیگیرد.
این اسناد از نظر پژوهشهای تاریخی، حقوقی، اقتصادی و مطالعات ملکی در حوزههای جغرافیایی اصفهان، تهران و آبادیهای هاشمآباد، عظیمآباد و بلوک غار دارای ارزش اسنادی هستند. در میان این اسناد، نامها و مهرهای شخصیتهایی همچون سیدعلیاکبر مجتهد تفرشی و خاندان امینالتولیه و قوامالتولیه نیز مشاهده میشود.
اسناد مذکور پس از طی مراحل فهرستنویسی و ورود اطلاعات، هماکنون با شناسههای ۹۷/۲۸۰/۴۹۳۲ تا ۹۷/۲۸۰/۴۹۴۹ در سامانه رسا سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برای استفاده عموم پژوهشگران، استادان و دانشجویان قابل مشاهده و بازیابی است.
علی دانایی از پیشکسوتان جامعه ریاضی کشور و عضو بازنشسته گروه ریاضی دانشگاه اصفهان بود که در آذرماه ۱۴۰۴ پس از عمری تلاش علمی دار فانی را وداع گفت. عضویت در هیأت مؤسس دانشگاه شیخ بهایی، سردبیری نشریه «فرهنگ و اندیشه»، عضویت در هیئت امنای جایزه ریاضی کرمانی و مدیریت خانه ریاضیات اصفهان از دیگر سوابق علمی و فرهنگی وی به شمار میرود.
مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه مرکزی کشور (اصفهان) ضمن گرامیداشت یاد این استاد اندیشمند، از اقدام ارزشمند خانواده آن مرحوم در اهدای این اسناد که گامی در جهت صیانت از میراث فرهنگی و تاریخی کشور است، قدردانی میکند.