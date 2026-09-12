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در طرح ضربتی یک هفتهای پلیس قم، ۴۵ متهم به سرقت در قالب باندهای مختلف دستگیر و حدود ۱۰ میلیارد تومان اموال سرقتی از آنان کشف شد؛ در میان دستگیرشدگان، سه نوجوان ۱۶ و ۱۷ ساله نیز حضور دارند که در سرقت موتورسیکلت در قم و ساوه فعالیت داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، طرح ضربتی پلیس قم با هدف شناسایی و برخورد با باندهای سرقت به مدت یک هفته در قم اجرا شد و طی آن ۴۵ متهم به سرقت دستگیر شدند.
در جریان این طرح، باندهای مختلفی از جمله سارقان موتورسیکلت، سارقان داخل خودرو و سارقان باغها و مزارع کشاورزی شناسایی و اعضای آنها دستگیر شدند و در مجموع حدود ۱۰ میلیارد تومان اموال سرقتی از متهمان کشف شد.
در قالب این طرح ضربتی ۱۹ متهم در ارتباط با سرقت موتورسیکلت دستگیر شدند. در میان این افراد، سه نوجوان شامل دو نفر ۱۶ ساله و یک نفر ۱۷ ساله نیز حضور داشتند که در شهرهای قم و ساوه اقدام به سرقت موتورسیکلت میکردند و موتورسیکلتهای سرقتی را با قیمت بسیار پایین به فروش میرساندند.
بررسیها نشان میدهد موتورسیکلتهایی که ارزش آنها دستکم ۱۰۰ میلیون تومان بوده، توسط این افراد به قیمت هفت تا نهایت ۱۵ میلیون تومان فروخته میشده است.
یکی دیگر از متهمان دستگیرشده در حوزه سرقت داخل خودرو فعالیت داشت و خودروهای مسافرانی را که در اقامتگاهها پارک میکردند، هدف قرار میداد.
این متهم با سوءاستفاده از خستگی و خوابآلودگی مسافران و پایین بودن شیشه خودروها، اقدام به سرقت تلفن همراه و دیگر اموال داخل خودرو میکرد؛ بهطوری که برخی گوشیهای سرقتی با ارزش حدود ۲۵۰ میلیون تومان، تنها به قیمت ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان به فروش میرسید.
در بخش دیگری از این طرح، سارقان باغها و مزارع کشاورزی نیز شناسایی و دستگیر شدند که از جمله اموال سرقتشده از این اماکن میتوان به موتور برق و تجهیزات و ادوات کشاورزی اشاره کرد.
پلیس قم با اجرای این طرح ضربتی، علاوه بر شناسایی و دستگیری ۴۵ متهم به سرقت، بخش قابل توجهی از اموال مسروقه را نیز کشف کرد.