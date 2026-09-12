با فرا رسیدن روز‌های پاییزی و کاهش تدریجی دما، بیماری‌های تنفسی و واگیردار از جمله سرماخوردگی، آنفلوآنزا و کرونا بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند؛ بیماری‌هایی که رعایت برخی نکات ساده بهداشتی می‌تواند در کاهش خطر ابتلا و انتقال آنها مؤثر باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، تغییرات دمایی، حضور بیشتر افراد در فضا‌های بسته و افزایش ارتباطات اجتماعی در محیط‌های آموزشی و کاری از جمله عواملی هستند که می‌توانند زمینه انتقال ویروس‌های تنفسی را افزایش دهند.

در این روزها، مراقبت از سلامت فردی و رعایت اصول بهداشتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. شست‌وشوی منظم دست‌ها، رعایت فاصله با افراد دارای علائم بیماری، تهویه مناسب فضا‌های بسته و پرهیز از حضور در محل‌های شلوغ در صورت بروز علائم بیماری از جمله توصیه‌هایی است که می‌تواند به کاهش زنجیره انتقال بیماری‌های تنفسی کمک کند.