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با فرا رسیدن روزهای پاییزی و کاهش تدریجی دما، بیماریهای تنفسی و واگیردار از جمله سرماخوردگی، آنفلوآنزا و کرونا بیشتر مورد توجه قرار میگیرند؛ بیماریهایی که رعایت برخی نکات ساده بهداشتی میتواند در کاهش خطر ابتلا و انتقال آنها مؤثر باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، تغییرات دمایی، حضور بیشتر افراد در فضاهای بسته و افزایش ارتباطات اجتماعی در محیطهای آموزشی و کاری از جمله عواملی هستند که میتوانند زمینه انتقال ویروسهای تنفسی را افزایش دهند.
در این روزها، مراقبت از سلامت فردی و رعایت اصول بهداشتی اهمیت بیشتری پیدا میکند. شستوشوی منظم دستها، رعایت فاصله با افراد دارای علائم بیماری، تهویه مناسب فضاهای بسته و پرهیز از حضور در محلهای شلوغ در صورت بروز علائم بیماری از جمله توصیههایی است که میتواند به کاهش زنجیره انتقال بیماریهای تنفسی کمک کند.