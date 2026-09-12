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در آستانه سال تحصیلی جدید، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، مسائل و مشکلات مدارس و معلمان را بررسی و برای رفع آنها قول مساعد داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، عباس صوفی با حضور در شورای معاونان اداره کل آموزش و پرورش استان با اشاره به اینکه تجهیز و کیفیت فضاهای آموزشی یکی از موضوعات مهم است گفت: با هماهنگی اداره کل نوسازی مدارس و آموزش و پرورش برای آسفالت مدارس، فضاهای ورزشی و تجهیز مدارس، پیگیریهایی انجام شده تا دانش آموزان سال جدید را با حداقل مشکلات آغاز کنند.
آقای صوفی افزود: در کنار این، به دنبال رفع مشکلات معیشتی، حقوقی و مطالبات فرهنگیان هم هستیم و برای تعیین تکلیف استخدام معلمان هم اقداماتی در حال انجام است.
مدیر کل آموزش و پرورش استان هم از تامین معلم برای کلاسهای همه مناطق ۲۱ گانه آموزش و پرورش در استان خبر داد و گفت: ققط در بخشهای شیرین سو، جوکار و سردرود ۳ کلاس بدون معلم هستند که تا آغاز سال تحصیلی تامین خواهد شد.
رسول شیدایی افزود: به لحاظ فضاهای آموزشی هم آمادگی کامل برای آغاز سال تحصیلی جدید وجود دارد.