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برنامه تحول دیجیتال شهرکها و نواحی صنعتی و صنایع کوچک» با مشارکت سه دستگاه، طراحی و وارد مرحله اجرا میشود. اجرای طرحهای آزمایشی، استقرار راهکارهای هوشمند و توسعه تدریجی راهکارهای موفق، از محورهای اصلی این برنامه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاونت علمی ریاست جمهوری تفاهمنامه همکاری برای طراحی و اجرای برنامه هوشمندسازی شهرکها و نواحی صنعتی و توسعه الگوی شهرکهای صنعتی نسل جدید میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و معاونت برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضا رسید.
این تفاهمنامه با هدف افزایش بهرهوری، رقابتپذیری، تابآوری و نوآوری صنایع کوچک و همچنین توسعه زیرساختها و خدمات هوشمند در شهرکها و نواحی صنعتی کشور منعقد شده است.
بر اساس این همکاری، «برنامه تحول دیجیتال شهرکها و نواحی صنعتی و صنایع کوچک» با مشارکت سه دستگاه طراحی و وارد مرحله اجرا میشود. اجرای طرحهای پایلوت، استقرار راهکارهای هوشمند و توسعه تدریجی راهکارهای موفق، از محورهای اصلی این برنامه است.
این تفاهمنامه از سوی محمدجواد صدریمهر، معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، طهمورث الهوتی اشکوری، معاون وزیر، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و سعید شجاعی، معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صمت، امضا شد.
یکی از محورهای اصلی این تفاهمنامه، طراحی و توسعه الگوی «شهرکهای صنعتی نسل جدید» است. در این الگو، هوشمندی و دادهمحوری، بهرهوری منابع، پایداری و ارائه خدمات نوین به عنوان مؤلفههای اصلی در طراحی و بهرهبرداری از شهرکهای صنعتی مورد توجه قرار میگیرد.
همچنین قرار است هوشمندسازی در یکی از شهرکها به صورت پایلوت اجرا شود. در این طرحها، زیرساختها، خدمات عمومی و شیوههای بهرهبرداری از شهرکها بهتدریج ارتقا خواهد یافت.
برای شهرکها و واحدهای صنعتی نیز نقشه ارتقا و سبد پروژههای تحول دیجیتال تدوین میشود. طرحهای منتخب میتوانند برای تأمین مالی و توسعه، از ظرفیتهایی مانند اعتبار مالیاتی، مشوقهای حمایتی، صندوقهای پژوهش و فناوری، سرمایهگذاری بخش خصوصی و سایر ابزارهای قانونی استفاده کنند.
بر اساس مفاد تفاهمنامه، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری در زمینه سیاستگذاری برای توسعه نواحی نوآوری صنعتی، انجام مطالعات، ارائه مدل گذار به شهرکها و واحدهای صنعتی هوشمند و حمایت از هوشمندسازی یک شهرک منتخب فعالیت خواهد کرد.
حمایت از توسعه زیستبوم نوآوری صنعتی، تسهیل استفاده شرکتهای دانشبنیان از ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر صندوقها و سرمایهگذاران و همچنین کمک به تجاریسازی و توسعه بازار محصولات فناورانه مورد نیاز شهرکهای صنعتی، از دیگر تعهدات معاونت علمی است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مسئولیت حمایت سیاستی و راهبردی از برنامه، هماهنگی میان بخشهای مرتبط و اتصال طرح به سیاستها و برنامههای توسعه صنعتی را بر عهده دارد. همکاری برای رفع موانع بیندستگاهی، نهاییسازی سبد پروژههای اولویتدار و مشارکت در توسعه برنامه در سطح ملی نیز در این چارچوب پیشبینی شده است.
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نیز مسئول پشتیبانی از اجرای برنامه، انتخاب و معرفی شهرکها، نواحی و واحدهای صنعتی پایلوت و هماهنگی با شرکتهای استانی شهرکهای صنعتی و شرکتهای خدماتی خواهد بود. استقرار و پشتیبانی دبیرخانه اجرایی مشترک و مشارکت در پایش نتایج و توسعه برنامه نیز بر عهده این سازمان قرار گرفته است.
برای هماهنگی و نظارت بر اجرای تفاهمنامه، کمیته راهبری سهجانبه با حضور نمایندگان هر سه طرف تشکیل میشود. بررسی برنامههای اجرایی، هماهنگی ظرفیتهای حمایتی، پایش پیشرفت طرحها، کمک به رفع موانع بیندستگاهی و تصمیمگیری درباره توسعه دامنه همکاری از وظایف این کمیته خواهد بود.
دبیرخانه اجرایی نیز با محوریت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران فعالیت میکند و مسئولیت هماهنگی عملیات، پیگیری طرحها، ارتباط با شرکتهای استانی و مجریان و تهیه گزارشهای اجرایی را بر عهده خواهد داشت.
مدل حمایت از هر طرح نیز بر اساس عواملی از جمله بلوغ فناوری، حجم سرمایهگذاری، مدل کسبوکار و ظرفیت توسعه بازار تعیین خواهد شد.
نتایج طرحهای پایلوت، میزان اثربخشی آنها و امکان تکثیر راهکارهای موفق، مبنای تصمیمگیری برای توسعه برنامه در سایر شهرکها، نواحی صنعتی و استانهای کشور خواهد بود.
در بخش دیگری از تفاهمنامه بر حفاظت از دادهها و اطلاعات واحدهای صنعتی تأکید شده است. اطلاعات فنی، مالی، تولیدی و تجاری واحدها محرمانه تلقی میشود و انتشار یا انتقال اطلاعات اختصاصی بدون مجوز ذینفع مجاز نخواهد بود.
با این حال، استفاده از دادههای تجمیعی و غیرقابل انتساب برای سیاستگذاری و توسعه برنامه، با رعایت ضوابط مربوط امکانپذیر خواهد بود.