معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: یکی از افتخارات کشور در صنعت برق این است که ۲۳ سال بدون خاموشی سراسری سپری شده است، در حالی که ۳ کشور همزمان در سطح جهانی دچار خاموشی سراسری شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، مصطفی رجبی مشهدی در نشست شورای سیاست‌گذاری پویش «۲۵ درجه، قرار همدلی»، با تقدیر از همه دست‌اندرکاران این پویش گفت: پویش ۲۵ درجه که ذیل مگاپروژه‌های وزارت نیرو بود، به خوبی اجرا شد و تأثیرات خوبی را در پی داشت، اما برای زمستان پیش رو باید طرحی نوآورانه اجرایی شود.

وی با اشاره به پایداری شبکه برق کشور افزود: ۳ کشور همزمان در سطح جهانی دچار خاموشی سراسری شدند، ولی یکی از افتخارات کشور در صنعت برق این است که ۲۳ سال بدون خاموشی سراسری سپری شده است. این در حالی است که به برخی از همسایگان کمک شده است.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به شرایط سخت صنعت برق تصریح کرد: اگر در صنعت برق ناترازی وجود داشته باشد، شرایط برای صنعتگران این حوزه سخت می‌شود و اگر این ناترازی با جنگ همراه شود، سختی دوچندان می‌شود. با این حال، نیروهای خدوم و پرتلاش صنعت برق در هر شرایطی، حتی در بمباران، پای کار کشور بودند و از پایداری شبکه صیانت کردند.

وی با اشاره به دستاوردهای ۱۴ مگاپروژه گفت: ۱۴ مگاپروژه دو از دیگر افتخارات صنعت برق است که پس از موفقیت ۱۴ مگاپروژه یک کلید خورد و بخش‌های زیادی از آن با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد به ثمر نشسته است.

رجبی مشهدی با اشاره به توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: ذیل ۱۴ مگاپروژه، گسترش نیروگاه‌های تجدیدپذیر بود که از رقم ۱۲۵۰ مگاوات به ۶ هزار مگاوات رسیده است و این خود نشان از اهتمام دولت چهاردهم به این موضوع دارد و رشد ۴ برابری را تجربه کرده است.

وی در حوزه نیروگاه حرارتی گفت: ۳ هزار مگاوات افزایش ظرفیت را شاهد بودیم که ۷ واحد از آن نیروگاه بخار بوده و بدون مصرف سوخت اضافه شده است. همچنین برای مدیریت مصرف، نصب کنتورهای هوشمند دو برابر شده است. این در حالی است که شبکه برق کشور گستردگی یک میلیون کیلومتری دارد و ۴۲ میلیون مشترک را پاسخگو است. همچنین در این روزها با پیگیری‌های وزیر نیرو، تابلوی برق سبز و تابلوی آزاد به راه‌اندازی شده است.