فرمانده تیپ ۳۶۴ شهید نصیرزاده ارتش مهاباد در نشست هماهنگی گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اتحاد مردم و اقتدار نیرو‌های مسلح را رمز پیروزی ایران در برابر استکبار جهانی دانست و بر ضرورت اجرای جهاد تبیین برای انتقال این دستاورد‌ها به نسل‌های آینده تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، نشست برنامه‌ریزی برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور مسئولان نظامی و مدیران رسانه‌ای در مهاباد برگزار شد. در این نشست، نقش بی بدیل نیرو‌های مسلح و همراهی مردم در دوران جنگ تحمیلی و ضرورت تبیین این ارزش‌ها مورد واکاوی قرار گرفت.

امیر سرتیپ شهریار پورفضلی، فرمانده تیپ ۳۶۴ شهید نصیرزاده ارتش مهاباد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس، جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در برابر تمام قدرت‌های استکباری ایستاد و درس مقاومت را به جهانیان آموخت.

او با اشاره به عوامل پایداری و سربلندی پرچم ایران اسلامی افزود: نیرو‌های مسلح با ایستادگی تمام‌قد در برابر دشمن و مردم با اتحاد و انسجام مثال‌زدنی از همان روز‌های آغازین جنگ، دو رکن اصلی پیروزی بودند. امروز نیز وظیفه خطیر ما، انجام فریضه جهاد تبیین برای آگاهی‌بخشی به جامعه است.

امیر سرتیپ پورفضلی در ادامه با تأکید بر اهمیت جبهه جنگ نرم، از نقش مؤثر صداوسیمای مرکز مهاباد قدردانی کرد و افزود: اگر در دوران دفاع مقدس، جنگ سخت بر عهده نیرو‌های مسلح بود، امروز در جنگ نرم، رسانه ملی خط‌شکن است. صداوسیمای مهاباد همواره در تمامی صحنه‌ها پای کار بوده و در نبرد رسانه‌ای با دشمنان، سربلند و پیروز عمل کرده است.

در همین زمینه، صداوسیمای مرکز مهاباد نیز برنامه‌های ویژه‌ای را برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس تدارک دیده است.

ابراهیم درخشنده، سرپرست قائم‌مقامی صداوسیمای مرکز مهاباد، با تشریح برنامه‌های این رسانه اعلام کرد: ویژه‌برنامه‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس از ۳۱ شهریورماه، هم‌زمان با روز “پیشکسوتان دفاع مقدس و طلایه‌داران ایثار و همبستگی ملی” آغاز خواهد شد و تا پایان هفته ادامه دارد.

این برنامه‌ها با هدف بازخوانی رشادت‌های رزمندگان اسلام و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سطح منطقه طراحی و اجرا می‌شود.