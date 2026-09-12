با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، بازار نوشت‌افزار بار دیگر رونق گرفته است؛ بازاری که در کنار تأمین نیاز‌های تحصیلی دانش‌آموزان، می‌تواند نقش مهمی در انتقال مفاهیم فرهنگی و هویتی به نسل جدید ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، نوشت‌افزار‌ها نخستین همراه دانش‌آموزان در مسیر یادگیری هستند و اگر طراحی و محتوای آنها با داستان قهرمانان ملی و شهدای گران‌قدر کشورمان پیوند بخورد، دیگر صرفاً یک ابزار آموزشی نخواهند بود، بلکه می‌توانند به بستری برای آشنایی کودکان و نوجوانان با تاریخ، فرهنگ و هویت ایرانی تبدیل شوند.

با این حال، نگاهی به بازار نوشت‌افزار در روز‌های منتهی به آغاز سال تحصیلی نشان می‌دهد که طرح‌ها و شخصیت‌های ایرانی همچنان سهم قابل توجهی از قفسه‌های فروشگاه‌ها ندارند و جای تولیدات متناسب با فرهنگ و هویت ایرانی در میان محصولات موجود خالی است.