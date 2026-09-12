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نخستین رقابت رصدی صوفی در روستای قاسمآباد شهرستان بجستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر میز گردشگری کویر و نجوم خراسان رضوی گفت: رقابت رصدی صوفی با همکاری انجمن نجوم مشهد، بخشداری مرکزی، دهیاری و شورای اسلامی قاسمآباد و با محوریت کاروانسرای تاریخی قاسمآباد برگزار شد و فرصتی برای معرفی ظرفیتهای بجستان در حوزه گردشگری کویر و نجوم بود.
مهدی ذوالفقاری ادامه داد: آسمان تاریک، پهنههای کویری و وجود بناهای تاریخی مانند کاروانسراهای منطقه، مجموعهای کمنظیر برای توسعه گردشگری نجومی در بجستان فراهم کرده است و هدف، تبدیل این ظرفیت بالقوه به محصول واقعی گردشگری و افزایش ماندگاری گردشگران در شهرستان است.
رئیس انجمن نجوم مشهد نیز گفت: در بخش رقابتی این برنامه حدود ۱۸ رصدگر باتجربه از مشهد، نیشابور و سبزوار از غروب تا سپیدهدم، با وجود شرایط نامساعد جوی، به رصد اجرام عمق آسمان پرداختند.
مهدی مطیعی افزود: بر اساس رأی داوران، امیرعباس عبداللهآبادی از نیشابور و سحر رنگیان از مشهد مقام نخست، مهساسادات جوادی و زهرا رشیدترابی از مشهد مقام دوم و محمدصدرا عصمتی و دانیال صادقی از مشهد مقام سوم را به دست آوردند و همچنین از چهار رصدگر دیگر قدردانی شد.
وی با بیان اینکه این رقابت به پاس تلاشهای علمی عبدالرحمن صوفی، رصدگر شهیر ایرانی و مؤلف کتاب صورالکواکب نامگذاری شده است، افزود: در این رقابت، آشنایی شرکتکنندگان با صورتهای فلکی، شناخت آسمان و شیوه رصد اجرام عمق آسمان سنجیده میشود و هدف آن، تقویت مهارتهای عملی رصدگران و انتقال تجربه میان منجمان است.
در بخش عمومی این رویداد نیز برنامه معرفی اجرام آسمانی و رصد با تلسکوپ در کاروانسرای تاریخی قاسمآباد با استقبال اهالی، بهویژه کودکان و نوجوانان، برگزار شد.