نشست شورای معادن استان قزوین با محوریت بررسی تخریب راه‌های روستایی، نحوه دریافت سهم یک‌درصدی معادن از ایمیدرو، هوشمندسازی بارگیری و سازوکار تامین مصالح پروژه‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین؛ در نشست شورای معادن استان قزوین که با حضور استاندار، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، چالش‌ها و فرصت‌های بخش معدن، لزوم توجه به مسئولیت‌های اجتماعی معدن‌داران و تامین مصالح پروژه‌های عمرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

انتقاد از تخریب راه‌های روستایی و تاکید بر سهم استان از ایمیدرو

روح‌الله عباسپور، نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از آسیب‌های وارده به زیرساخت‌ها گفت: فعالیت برخی معادن به تخریب راه‌های روستایی منجر شده است که باید هرچه سریع‌تر ساماندهی شود. اداره‌کل صمت باید سهم قانونی استان را از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برای بهسازی و مرمت راه‌ها مطالبه و پیگیری کند.

وی با اشاره به اینکه معادن یکی از مهم‌ترین گزینه‌ها برای جایگزینی درآمدهای نفتی و تولید ثروت در کشور به شمار می‌روند، افزود: باید از معدن‌داران دعوت شود تا در بهسازی راه‌ها و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود مشارکت فعال داشته باشند.

آسیب ۴۸۰ کیلومتر از راه‌های روستایی قزوین

در ادامه این نشست، معیری مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اعلام کرد: در حال حاضر ۷۲ محور روستایی به طول حدود ۴۸۰ کیلومتر به دلیل تردد وسایل نقلیه سنگین حامل مواد معدنی دچار آسیب و تخریب جدی شده است.

سهم یک درصدی فروش معادن هزینه بهسازی یک راه روستایی را هم نمی‌دهد

استاندار قزوین نیز با اشاره به خسارت بالای معادن به جاده‌ها تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از معادن به جاده‌های روستایی آسیب می‌زنند اما در بهسازی آن‌ها مشارکت ندارند. سازوکار توزیع سهم یک‌درصدی فروش معادن باید اصلاح شود؛ چرا که سهم پرداختی فعلی به استان بسیار ناچیز است و حتی هزینه بهسازی یک راه روستایی را هم پوشش نمی‌دهد.

وی افزود: در برنامه هفتم توسعه، رویکرد نظام تقویت بخش معدن است و دولت از بخش خصوصی حمایت می‌کند، اما بارگیری‌های خارج از استاندارد و تناژ بالا خط قرمز است و معادن حتماً باید در حوزه مسئولیت اجتماعی پاسخگو باشند.

تبدیل فرصت معادن به تهدید در صورت بی‌توجهی به مسئولیت اجتماعی

سالار ولایت‌مدار، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس نیز با تاکید بر رعایت حقوق متقابل اظهار داشت: در مناطقی که معدن وجود دارد، گلایه‌های متعددی از سوی منابع طبیعی، محیط زیست و راهداری مطرح است. معادن از جمله در منطقه الموت ظرفیت‌های بزرگی هستند که تاکنون به درستی از آن‌ها بهره‌برداری نشده است.

وی تاکید کرد: مسئولیت اجتماعی معادن باید دقیق تعریف شود تا این فرصت بزرگ اقتصادی به تهدید تبدیل نشود؛ حقوق محیط زیست، منابع طبیعی، راه‌ها و حقوق خود معدن‌داران باید به‌صورت متوازن رعایت گردد.

هوشمندسازی بارگیری و احیای معادن راکد در قزوین

لشگری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین نیز از اجرای طرح هوشمندسازی معادن خبر داد و گفت: این طرح با هدف جلوگیری از بارگیری‌های غیرمجاز و اضافه تناژ در حال اجرا است. همچنین نظارت بر عملیات استخراجی، به‌روزرسانی اطلاعات، اجرای طرح پهنه‌بندی، احیا و فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس و شناسایی پتانسیل‌های جدید از جمله ذخایر فلزی در دستور کار قرار دارد.

ساماندهی تامین مصالح پروژه‌های عمرانی

جواد حق‌لطفی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین با اشاره به ضوابط شعاع ۲۵ کیلومتر در تامین مصالح دستگاه‌های اجرایی گفت: تامین مصالح (شن و ماسه) با روش‌های سنتی هزینه تمام‌شده طرح‌ها را بین ۳۰ تا ۶۰ درصد افزایش می‌دهد؛ بنابراین نیازمند تدبیری برای تامین مصالح پروژه‌ها با قیمت مناسب‌تر هستیم.

همچنین استاندار قزوین مقرر کرد تا پایان سال جاری، تامین مصالح مورد نیاز پروژه‌های عمرانی صرفاً بر اساس اولویت‌بندی و نیازسنجی، به‌ویژه برای شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، راهداری، راه‌های روستایی و طرح‌های ملی اختصاص یابد.