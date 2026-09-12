برترین‌های پخت آش و غذا‌های سنتی نوزدهمین جشنواره ملی آش و غذا در شهرستان نیر معرفی شدند و عنوان غرفه برتر با لحاظ کیفیت چیدمان و خدمات قابل ارایه به استان لرستان تعلق گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل روز شنبه با اعلام این خبر، گفت: رویداد ملی فرهنگی و گردشگری آش و غذا‌های سنتی نیر که از چهارشنبه هفته قبل آغاز شده بود، شامگاه جمعه خاتمه یافت و برترین‌ها امروز اعلام شدند.

یحیی نجارقابل افزود: مسابقه آشپزی در روز سوم این رویداد برگزار شد و در نهایت در بخش غذا با اعلام هیات داوران، لعیا بابایی از ارومیه، سارا ایوبی از زنجان و ملیحه صیادطوری از سمنان رتبه‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

وی ادامه داد: در بخش آش نیز رتبه‌های برتر به ترتیب به سیداحمد کاظمی با آش لخشک از گناباد خراسان، رشیده محمدی با آش ترش از زنجان و ژیلا اسدیان با آش رشته از اردبیل رسید.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل گفت: ۸۰ غرفه از ۱۵ استان در این رویداد دایر شده بود و شرکت کنندگان به مدت سه روز محصولات خود را ارائه کردند و غرفه‌های حاضر نیز از سوی داوران مورد ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت غرفه رضوان سپهوند از استان لرستان به عنوان غرفه برتر معرفی شد.

استاندار اردبیل در خصوص این جشنواره گفت: جشنواره‌های فرهنگی و گردشگری به عنوان پیشران نشاط اجتماعی و جذب سرمایه‌گذاری گامی مؤثر در ایجاد شور و نشاط در جامعه و معرفی ظرفیت‌های بومی و تقویت همگرایی ملی است.

مسعود امامی یگانه حضور پرشور مسافران و گردشگران در این جشنواره را نشان‌دهنده ظرفیت بالای شهرستان نیر برای توسعه اقتصادی دانست و افزود: این استقبال گسترده، فرصتی کم‌نظیر برای سرمایه‌گذاری گردشگری است و با تمام توان از سرمایه‌گذاران این حوزه حمایت می‌کنیم.

این رویداد ملی و فرهنگی که از بزرگ‌ترین و باشکوه‌ترین جشنواره‌های گردشگری و مردم‌شناسی شمال‌غرب کشور محسوب می‌شود، هر سال با هدف معرفی توانمندی‌های گردشگری، آداب و رسوم اصیل محلی، پیشرفت‌های حوزه صنایع دستی و ایجاد نشاط اجتماعی برگزار می‌شود.

در جشنواره امسال علاوه بر غرفه‌های طبخ آش‌های متنوع و غذا‌های سنتی از استان‌های مختلف کشور، غرفه‌های صنایع دستی، معرفی سوغات محلی و برنامه‌های متنوع هنری و آیینی نیز دایر شد.