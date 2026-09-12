با پیگیری دستگاه قضایی استان اصفهان و فعالیت هیئت ویژه رفع تعهدات ارزی، تاکنون بیش از ۵ میلیون یورو از تعهدات ارزی، پیش از تشکیل پرونده قضایی، تعیین تکلیف شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دادستان اصفهان گفت: به دستور دادستان کل کشور و رئیس کل دادگستری استان اصفهان، هیئت ویژه‌ای در دادستانی مرکز استان با هدف پیگیری مسائل مرتبط با رفع تعهدات ارزی تشکیل شده است.

سید محمد موسویان افزود: در این هیئت، موضوعات مرتبط با تعهدات ارزی جمع آوری و در دبیرخانه معاونت حقوق عامه دادستانی استان و هیئت ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد تا با شناسایی موارد دارای مشکل، اقدامات قانونی لازم برای تعیین تکلیف آنها انجام شود.

وی گفت: پرونده اشخاصی که مهلت ایفای تعهدات ارزی آنها پایان یافته و نسبت به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اقدام نکرده‌اند، بررسی شده و از این افراد خواسته شده است پیش از تشکیل پرونده قضایی، نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان همچنین از رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان خواست اسامی افرادی را که اقدام به صادرات کرده‌اند، اما ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند، برای بررسی و پیگیری قانونی به دستگاه قضایی استان اعلام کند.

موسویان افزود: تاکنون برای برخی از این افراد پرونده قضایی تشکیل شده است و مسئولان دستگاه‌های مرتبط باید در راستای این موضوع مهم و ملی، پیگیری‌های لازم را با جدیت انجام دهند.