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استاندار گلستان در نشست هماهنگی کنگره ۴۰۰۰ شهید استان، با تأکید بر لزوم تبیین نقش شهدا در امنیت ملی، خواستار مشارکت حداکثری دستگاهها و اقشار مختلف جامعه برای برگزاری باشکوه این رویداد ملی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، علیاصغر طهماسبی در نشست هماهنگی کنگره ۴۰۰۰ شهید استان که با حضور فرمانده سپاه نینوا، فرمانداران و فرماندهان سپاه شهرستانها و مسئولان کمیتهها برگزار شد، ضمن تقدیر از دستاندرکاران این رویداد، زنده نگه داشتن یاد شهدا را «وظیفهای ملی و دینی» دانست و تأکید کرد که این اقدام کمتر از خود شهادت نیست.
استاندار گلستان با اشاره به نقش نیروهای مسلح در حفظ تمامیت ارضی کشور، تصریح کرد: فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «اگر سپاه نبود، کشور نبود» نشاندهنده جایگاه این نیروها در امنیت ملی است. وی افزود شهدا قهرمانان ملی و انقلابی ملت ایران هستند و وصیتنامههای آنان همواره مردم را به وحدت و همدلی دعوت کرده است.
طهماسبی با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی با جنگ روانی در پی ایجاد یأس در جامعه هستند، تأکید کرد: فعالیتهای مرتبط با کنگره شهدا باید در جهت امیدآفرینی، تقویت اعتماد عمومی و خنثیسازی این فضاسازیها باشد. وی همچنین نقش جبهه مقاومت را نشانهای از اقتدار ملتهای مسلمان دانست و گفت ملتی که فرهنگ شهادت دارد، دچار ناامیدی نمیشود.
وی با تأکید بر ضرورت انسجام میان فرمانداران و فرماندهان سپاه شهرستانها، تصریح کرد: اختلافات نباید مطرح شود و همه مسئولان باید در مسیر واحد خدمت به شهدا حرکت کنند. طهماسبی شهدا را «امامزادگان انقلاب» توصیف کرد و گفت مردم برای تقویت معنویت به مزار شهدا پناه میبرند.
استاندار گلستان با اشاره به فرصت محدود تا برگزاری کنگره، خواستار استفاده از ظرفیت همه اقشار جامعه از جمله علما، نخبگان، دانشجویان، کارگران، تولیدکنندگان و خیرین شد و افزود: کنگره با شعار «گلستان هم نفس در وحدت و هم قدم تا شهادت» برگزار میشود و همه اقوام در این رویداد سهیم هستند.
طهماسبی در پایان تأکید کرد: راه شهدا گمشدنی نیست و مسئولان باید تا آخرین لحظه پای کار بمانند تا کنگره ۴۰۰۰ شهید استان گلستان به شکلی باشکوه برگزار شود.