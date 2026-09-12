به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان جویبار از کشف ۱۰ تن چوب قاچاق و سرقتی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عبداله اکبری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق محصولات جنگلی و برخورد با متخلفان، پلیس آگاهی شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی یک محموله بزرگ چوب قاچاق شدند.

وی افزود: ماموران آگاهی با هماهنگی دادستان محترم شهرستان، طی یک عملیات غافلگیرانه، دو نفر از متهمان این پرونده را دستگیر و در بازرسی از محل اختفای آنها، مقدار ۱۰ تن چوب قاچاق و سرقتی از نوع درختان جنگلی را کشف و ضبط کردند.

سرهنگ اکبری با تأکید بر اینکه قاچاق منابع ملی خط قرمز پلیس است، تصریح کرد: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی جویبار از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات و اخبار در خصوص قاچاق چوب و تخریب منابع طبیعی را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند تا با متخلفان در اسرع وقت برخورد قانونی صورت گیرد.