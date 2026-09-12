آمادگی در برابر تهدید‌ها با مسابقه میدان یار در نهاوند

مسابقه میدان یار با هدف آمادگی در برابر تهدیدها، فراگیری آموزش‌های امدادی و دگرامدادی و راه‌های مقابله با دشمن، در نهاوند در حال اجراست.