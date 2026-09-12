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مسابقه میدان یار با هدف آمادگی در برابر تهدیدها، فراگیری آموزشهای امدادی و دگرامدادی و راههای مقابله با دشمن، در نهاوند در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در شهرستان نهاوند تاکنون ۵۷ گروه انفرادی، گروهی و خانوادگی در این مسابقه شرکت کردند که در پایان ۹ گروه توانستند به مرحله مسابقه شهرستانی راه پیدا کنند.
سرهنگ میثم رحیمی فرمانده سپاه نهاوند گفت: این مسابقه در ۴ رشته برگزارشد و در مجموع ۲۳۰ نفر توانستند در این مسابقه به مرحله پایانی مرحله شهرستانی راه پیدا کنند.