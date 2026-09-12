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نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: نظام مبادلات پیمانکاری فرعی باید فراتر از یک سامانه اطلاعاتی، به بستری برای اتصال بنگاههای کوچک و متوسط به صنایع بزرگ، طرحهای ملی و زنجیرههای ارزش تبدیل شود.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ پیام باقری در مراسم رونمایی از سامانه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی افزود: شکلگیری این نظام حاصل سالها همکاری میان بخش خصوصی و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران است و میتواند نقش موثری در بازتعریف جایگاه بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد داشته باشد.
وی اضافه کرد: اقتصاد امروز جهان بیش از گذشته بر پایه شبکهها شکل گرفته است؛ شبکههایی که حوزههایی مانند انرژی، داده، فناوری و تامین مالی را به یکدیگر متصل میکنند. در چنین شرایطی، بنگاههای کوچک و متوسط نیز برای ایفای نقش موثرتر در اقتصاد باید در شبکههای تولید و زنجیرههای ارزش قرار گیرند.
نایبرئیس اتاق ایران ادامه داد: یکی از مسائل مهم در این حوزه، نبود ارتباط موثر میان ظرفیتهای موجود در بخش عرضه و نیازهای بخش تقاضاست. بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط از ظرفیتهای تولیدی و تخصصی برخوردارند، اما ارتباط آنها با صنایع بزرگ، پروژههای ملی و بازارهای هدف به شکل مطلوب برقرار نشده است.
باقری تاکید کرد: نظام مبادلات پیمانکاری فرعی میتواند این شکاف را کاهش دهد و با شناسایی ظرفیت بنگاهها، نیازهای صنایع و طرح ها را به توانمندیهای موجود متصل کند.
وی گفت: هدف از راهاندازی چنین نظامی نباید صرفا ثبت اطلاعات بنگاهها باشد، بلکه باید خروجی آن در اقتصاد واقعی قابل مشاهده باشد؛ به این معنا که این ارتباطها به شکلگیری قرارداد، افزایش فعالیت بنگاهها، توسعه تولید و در نهایت حضور بیشتر آنها در بازارهای داخلی و خارجی منجر شود.
نایبرئیس اتاق ایران افزود: در اقتصاد امروز، صرف برخورداری از ظرفیت تولید کافی نیست و مهمتر از آن، جایگاه یک بنگاه در زنجیره ارزش است. بنگاهی که بتواند در زنجیرههای تامین و تولید داخلی و بینالمللی قرار گیرد، امکان توسعه فعالیت و دسترسی به بازارهای جدید را خواهد داشت.
باقری یکی دیگر از اهداف این نظام را ایجاد ارتباط میان بنگاهها، همرسانی ظرفیتها و نیازها و شکلدهی به زنجیرههای تامین و ارزش عنوان کرد و افزود: این رویکرد میتواند زمینه همکاری بیشتر بنگاههای کوچک و متوسط با صنایع بزرگ و همچنین توسعه تعاملات بینالمللی آنها را فراهم کند.
وی با اشاره به تجربه برخی کشورها در این زمینه گفت: در کشورهایی مانند ترکیه، طی چند دهه سازوکارهایی برای شناسایی تقاضا، یافتن تامینکنندگان، ایجاد ارتباط میان بنگاهها و انجام مذاکرات و قراردادهای همکاری شکل گرفته است.
نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: استفاده از این تجربهها میتواند به تکمیل نظام مبادلات پیمانکاری فرعی در کشور کمک کند تا این سازوکار از یک پایگاه اطلاعاتی فراتر رفته و به ابزاری برای ایجاد ارتباط واقعی میان بنگاهها و زنجیرههای تولید تبدیل شود.
تکمیل ظرفیت بنگاهها از طریق همافزایی و شبکهسازی
دبیرکل اتاق ایران نیز در مراسم رونمایی از سامانه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی گفت: فرآیند توسعه بنگاههای کوچک و متوسط و همچنین ایجاد شبکه میان این بنگاهها از سال ۱۳۹۶ تاکنون ادامه داشته و امروز از سامانهای رونمایی میکنیم که قرار است برای تحقق این هدف مورد استفاده قرار گیرد.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی یکی از حلقههای مفقوده و مشکلات موجود در این حوزه را نبود رابطه مؤثر میان بنگاههای کوچک و متوسط با بنگاههای بزرگ دانست و گفت: این ارتباط در حال حاضر بسیار ضعیف است و باید سازوکاری ایجاد کنیم که بتواند به تقویت این ارتباط کمک کند.
بنگاههای بزرگ میتوانند بهعنوان لوکوموتیو حرکت اقتصادی، نقش مهمی در توسعه بنگاههای کوچک و متوسط داشته باشند و از ظرفیت آنها نیز استفاده مناسبی صورت گیرد.
روغنی از کشور عمان به عنوان تجربهای موفق در این زمینه یاد کرد و گفت: در کشورهای دیگر نیز تجربههایی در این زمینه وجود دارد.
به گفته وی یکی از نمونههای قابل اشاره، کشور عمان است که آثار اجرای چنین سیاستهایی در اقتصاد آن قابل مشاهده است؛ عمان اکنون در این زمینه به کشوری پیشرو تبدیل شده و نتایج آن در اقتصاد این کشور دیده میشود.
دبیرکل اتاق ایران افزود: امیدواریم امروز نیز با فراهم شدن چنین فرصتی، بتوانیم زمینهای ایجاد کنیم که این بنگاهها در کنار یکدیگر قرار بگیرند، ظرفیتهای خود را تکمیل کنند و از طریق همکاری و همافزایی، فعالیتهای اقتصادی مؤثرتری داشته باشند.
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