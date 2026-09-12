پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز بهداشت آبادان : چهار پزشک و دو پرستار بهصورت شبانهروزی در مرکز خدمات جامع سلامت چوئبده مستقر هستند و برای ارائه خدمات به مردم فعالیت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ برخی از اهالی چوئبده با ارسال پیام به تحریریه خبر صداوسیمای آبادان، از زمان محدود خدمت رسانی به بیماران و کمبود محسوس نیروهای بهداشت و درمان در تنها درمانگاه چوئبده ابراز گلایه کردند و خواستار پیگیری این موضوع از مسئولان مربوطه شدند.
این موضوع را از رئیس مرکز بهداشت آبادان پیگیری کردیم که گفت: چهار پزشک برای فعالیت شبانهروزی مرکز خدمات جامع سلامت چوئبده در نظر گرفته شدهاند که دو پزشک در نیمه نخست ماه و دو پزشک در نیمه دوم ماه در مرکز مستقر هستند.
روحالله دشکری افزود: دو پرستار نیز بهصورت شبانهروزی در مرکز حضور دارند و نیروهای حوزههای روانشناسی، سلامت روان و مامایی نیز برای ارائه خدمات و مشاوره در دسترس هستند.
وی با اشاره به پیگیری برخی مطالبات و شکایتهای مردمی گفت: موارد مطرحشده از سوی مردم بهصورت شخصی پیگیری خواهد شد.
رئیس مرکز بهداشت آبادان همچنین از آمادهسازی فضای جدید برای توسعه خدمات خبر داد و افزود: اتاقهای مورد نیاز آماده شده و تجهیزات پزشکی و اداری در حال تکمیل است و پس از دریافت مجوزهای لازم، خدمات بهداشتی و درمانی در این بخش نیز ارائه خواهد شد.
شکری از اختصاص یک دستگاه آمبولانس به منطقه چوئبده نیز خبر داد و گفت: این آمبولانس برای اعزام بیماران در موارد ضروری به نزدیکترین مرکز درمانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.