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با نفوذ جریانات ناپایدار دوشنبه و سه شنبه شرایط برای افزایش وقوع رگبارهای پراکنده، همراه با رعد و برق در خراسان رضوی بهویژه نواحی غرب و شمالغربی فراهم میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس پیشبین هواشناسی خراسان رضوی گفت: بر اساس بررسی آخرین خروجی نقشهها و مدلهای پیشیابی هواشناسی، در این هفته مهمترین پدیده جوی استان، نوسانات شدت وزش باد خواهد بود که در نواحی بادخیز بهویژه شرقی و جنوبی وزش باد شدید و در برخی ساعات خیزش گرد و خاک و کاهش دید افقی دور از انتظار نیست.
آذر رضایی پور افزود: در ساعات بعد از ظهر هم افزایش موقت پوشش ابر در برخی مناطق استان پیشبینی میشود و روند افزایشی دما نیز در استان از امروز آغاز میشود و تا پایان هفته دمای هوا حدود سه درجه سلسیوس افزایش مییابد.
وی ادامه داد: در شبانه روز گذشته فریمان با کمینه دمای ۱۳ درجه سلسیوس خنکترین و بردسکن با دمای ۳۵ درجه گرمترین نقاط استان بودند.
رضایی پور گفت: دمای هوای مشهد نیز در این مدت بین ۱۸ تا ۳۰ درجه سلسیوس متغیر بود و برای امروز نیز دما در این کلانشهر بین ۱۷ تا ۲۸ درجه سلسیوس درنوسان است.