حاج احمد اسدی، پدر شهید مدافع امنیت سرگرد عباس اسدی پس از یک دوره کوتاه بیماری جان به جان آفرین تسلیم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حاج احمد اسدی از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و از پیشکسوتان بسیج قم بود که سال‌ها در عرصه‌های مختلف خدمت به انقلاب و اسلام پیشگام بود.

مرحوم اسدی در ساعات اولیه صبح روز جمعه پس از سال‌ها ایستادگی و پایمردی در راه حق، پس از یک دوره کوتاه بیماری به فرزند شهیدش پیوست.

مراسم تشیع پیکر این پدر شهید از مسجد امام حسن مجتبی (ع) واقع در ابتدای خیابان دروازه ری قم آغاز و پس از انتقال به روستای کاج در بخش مرکزی قم، در جوار فرزند شهیدش و در گلزار شهدای این روستا به خاک سپرده شد

سرگرد «شهید عباس اسدی» از مدافعان امنیت در جریان آشوب‌های دی ۱۴۰۴ در حالی که مشغول صحبت با اغتشاشگران بود مورد حمله ناگهانی قرار گرفت و در نهایت با ۵۸ ضربه چاقو به شهادت رسید.