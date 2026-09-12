مریوان میزبان گردشگران و مسافران تابستانی
مریوان این روزها میزبان گردشگرانی از نقاط مختلف کشوره شهری که طبیعت زریبار، بازارهای پررونق و مهماننوازی مردمش، به جاذبههای گردشگری آن رنگی متفاوت داده است.
زریبار، طبیعت بکر منطقه و بازارهای مریوان، گردشگران را به این دیار کشانده، اما آنچه این سفر را ماندگارتر میکند، استقبال گرم و صمیمانه مردم از مهمانان است.
طبیعت و فرهنگ در کنار هم روایتگر تصویری از کردستان است.
روایتی که با زریبار آغاز میشود و با لبخند مردم مریوان، به خاطرهای ماندگار برای مسافران تبدیل میشود.