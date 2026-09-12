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استاندار اردبیل با تاکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای صادراتی گفت: ایجاد پایانه صادراتی در استان برای محصولات کشاورزی با ماندگاری بالا باید مورد توجه قرار گرفته و فناوری پرتودهی میتواند در این زمینه نقش موثری داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه روز شنبه در همایش تخصصی بررسی ظرفیتهای فناوری پرتودهی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی که با حضور معاون سازمان انرژی اتمی برگزار شد، اظهار کرد: اردبیل از ظرفیتهای بزرگی در بخش کشاورزی برخوردار است و تولید سالانه حدود ۸۰۰ هزار تن سیبزمینی نمونهای از این ظرفیت قابل توجه است.
وی با بیان اینکه راهبرد استان اردبیل، جلوگیری از خامفروشی و حرکت به سمت تولید محصولات دارای ارزش افزوده است، افزود: باید با استفاده از ظرفیت مرزی اردبیل، زمینه بهرهگیری از بازار هدف حدود ۴۰۰میلیون نفری روسیه و کشورهای قفقاز فراهم شود.
استاندار اردبیل با اشاره به اینکه طی هفته دولت سال جاری و در حوزه کشاورزی، شهرکهای شیلاتی، گلخانهای و دامپروری با ارزش بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال در استان کلنگزنی یا افتتاح شده، ادامه داد: رویکرد مدیریت استان حرکت بهسمت تولید محصولات دانشبنیان و دارای ارزش افزوده بالا است.
امامی یگانه با تاکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای صادراتی، بیان کرد: ایجاد پایانه صادراتی در استان اردبیل برای محصولات کشاورزی با ماندگاری بالا باید مورد توجه قرار گرفته و فناوری پرتودهی میتواند در این زمینه نقش موثری داشته باشد.
وی همچنین بر ضرورت معرفی محصولات پرتودهیشده به مردم تاکید کرد و افزود: تولیدات حاصل از فناوری پرتودهی باید به شکل مناسب به مردم معرفی شود تا ظرفیتهای این فناوری و کاربردهای آن برای جامعه تبیین شود.
استاندار اردبیل تصریح کرد: توسعه و افزایش ظرفیت مرکز پرتودهی استان اردبیل باید در دستور کار قرار گیرد تا از این ظرفیت برای پشتیبانی از تولید، افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی و تقویت صادرات استان استفاده شود.
مرکز پرتودهی اردبیل با همکاری سازمان انرژی اتمی و دانشگاههای منطقه به عنوان پایگاه تحقیقاتی و آموزشی نیز عمل میکند و زمینهساز توسعه فناوریهای نوین در کشاورزی است، این مرکز نهتنها به ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی استان کمک میکند بلکه میتواند نقش کلیدی در امنیت غذایی، کاهش ضایعات و افزایش صادرات ایفا کند.