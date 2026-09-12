با پایان مسابقات انتخابی تنیس روی میز رده سنی هوپس استان قم، نفرات برتر این رقابت‌ها مشخص و برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسابقات انتخابی تنیس روی میز رده سنی هوپس استان قم که به میزبانی سالن شهید محمدی در مجموعه ورزشی تختی برگزار شد، با شناسایی استعداد‌های برتر این رشته همراه بود. در پایان مسابقات، عباس امامی‌فر موفق شد با پیشی گرفتن از سایر رقبا، عنوان نخست و قهرمانی استان را به دست آورد.

همچنین کیان جوکار بر سکوی دوم ایستاد و سیدعلی حسینی به همراه محمدامین مصباحی، به طور مشترک مقام سوم را کسب کردند.

گفتنی است این مسابقات با هدف تعیین ترکیب نهایی تیم استان جهت اعزام به رقابت‌های کشوری برگزار شد. نفرات برگزیده این رویداد، ۲۹ شهریور برای رویارویی با حریفان خود در مسابقات ملی تنیس روی میز هوپس که به میزبانی استان کرمانشاه برگزار می‌شود، به میدان خواهند رفت.

«هوپس» یکی از طرح‌های فدراسیون جهانی تنیس روی میز برای گسترش و توسعه این رشته در سراسر دنیا محسوب می‌شود. قاره آسیا به عنوان قطب اول تنیس روی میز دنیا شناخته می‌شود.