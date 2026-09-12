به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرکل راه آهن استان کرمان گفت: اداره کل راه آهن کرمان سال گذشته در سطح ۲۱ منطقه راه آهن از لحاظ افزایش تناژ و حمل بار رتبه اول کشور را داشته است وپس از این اتفاق خوب، شاهد راه‌اندازی قطار پنج ستاره در مسیر کرمان به تهران هم باشیم.

معاون مسافری راه آهن جمهوری اسلامی نیز گفت: قطار کرمان به مشهد هفدهمین قطار پنج ستاره است که در دولت چهاردهم راه‌اندازی می‌شود و نشان از اهتمام دولت به حمل و نقل ریلی است.

غلامحسین کریمی افزود: در دولت چهاردهم با وجود همه مشکلات و تحریم‌ها، یکی از دغدغه‌های مهم ارتقاء کیفیت خدمت‌رسانی به مردم و توسعه شبکه ریلی بود که در توسعه کریدور‌های شرق به غرب و جنوب به شمال و توسعه قطار‌های حومه‌ای و توسعه کیفیت حمل و نقل ریلی بود.